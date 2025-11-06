Agência do Santander é fechada em Salvador por falta de ar-condicionado

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Maysa Polcri
Publicado em 6 de novembro de 2025 às 18:33
A agência do Santander localizada na Praça da Inglaterra, no bairro do Comércio, em Salvador, teve as atividades paralisadas depois que o ar-condicionado na unidade parou de funcionar. De acordo com denúncia do Sindicato do Bancário, os funcionários trabalham sem o equipamento há 30 dias. Na quarta-feira (5), os atendimentos foram suspensos.
Em nota, o sindicato que representa a categoria critica a empresa e afirma que a agência é "uma verdadeira sauna, prejudicando o trabalho e o atendimento ao cliente".
Os diretores da entidade decidiram fechar a unidade até que o problema seja resolvido. Procurado, o Santander afirmou que a previsão é de que a agência volte a funcionar na semana que vem.
Agência do Santander é fechada no bairro do Comércio
"É inadmissível que um banco como o Santander, um dos maiores em atuação no Brasil, que registrou lucro líquido de R$ 11,529 bilhões entre janeiro e setembro deste ano, trate com lentidão, morosidade e burocracia a situação", acrescenta o sindicato. Ainda segundo a entidade, o ar-condicionado parou de funcionar após roubo de equipamentos.