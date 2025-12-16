RONALDO JACOBINA

Peça protagonizada por Lucio Mauro Filho e Bruno Mazzeo chega a Salvador para curta temporada

Comédia, sucesso de público e crítica, relembra o legado dos humoristas Lucio Mauro e Chico Anysio

Ronaldo Jacobina

Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 05:00

Bruno Mazzeo e Lucio Mauro Filho Crédito: Divulgação

“Filho de peixe, peixinho é”. O ditado popular não poderia ser mais apropriado do que para os atores Lúcio Mauro Filho e Bruno Mazzeo, que chegam a Salvador no final de janeiro próximo para um curta temporada no Teatro Sesc Casa do Comércio. Os dois amigos irão apresentar o espetáculo Gostava Mais dos Pais, comédia que celebra a amizade e o legado dos pais Lúcio Mauro e Chico Anysio, respectivamente. As apresentações acontecem entre os dias 29 de janeiro e 1º de fevereiro, sempre às 20h (quinta a sábado) e às 17h (domingo). Além da homenagem a seus pais, a peça propõe uma reflexão bem-humorada sobre a adaptação à era digital e a preservação da identidade diante da pressão da herança paterna. Os ingressos custam de R$ 50 a R$ 150.

Elano Passos Crédito: Divulgação

Entre Flores

O Restaurante Bocado, no Centro de Convenções Salvador (CCS), recebe uma nova exposição do artista plástico Elano Passos. Em Entre Flores, o artista, reconhecido pela estética minimalista e por traços que dialogam com a identidade baiana, apresenta um conjunto de telas que percorre diferentes fases de sua trajetória. As obras têm como fio condutor as flores, tratadas como símbolos de vida, força e contemplação. Todas as peças estão à venda e ocupam o restaurante, com vista para o mar, que tem sido cenário das confraternizações mais exclusivas do CCS.

Soraya Torres Crédito: Divulgação

Primeiríssima

A Visit Salvador Destination elegeu, ontem (15), pela primeira vez desde sua fundação, há 10 anos, uma mulher como presidente. A hoteleira Soraya Torres, do Quality Hotel & Suites São Salvador, vai comandar a entidade para o biênio 2026–2027. A diretoria executiva é composta ainda por Luis Alberto Rodrigues (Privê Turismo Bahia), vice-presidente administrativo-financeiro; Cláudio Najar (Centro de Convenções Salvador – CCS), vice-presidente de Comunicação e Marketing; e Glicério Lemos (Monte Pascoal Praia Hotel Salvador), vice-presidente de Relações Institucionais.

Baiana Crédito: Reinaldo Giarola

Olhares

Uma coletânea de 150 imagens registradas por 28 artistas plásticos e fotógrafos, que celebram as baianas, seus rituais, sua fé e sua ancestralidade, integra o livro Baianas: Rituais, Símbolos e Fé, que será lançado hoje (16), das 16h às 22h, no restaurante Pereira, da Barra. A obra tem o apoio da Imagebox Fine Art, dos sócios, Gustavo Góes, Guto Barros e Reinaldo Giarola, que participam do livro também como fotógrafos.

Registro histórico

Artistas da cena musical afro-baiana, como Russo Passapusso e BaianaSystem, Larissa Luz, Edgar, Letieres Leite & Orkestra Rumpilezz e o veterano Mateus Aleluia (fundador do grupo Os Tincoãs) estão entre os nomes registrados no novo volume da coleção Álbum: A História da Música Brasileira por Seus Discos, que acaba de ser lançado pela Edições Sesc São Paulo. Escrita por Pedro Alexandre Sanches, a série traz uma cuidadosa análise crítica da produção musical contemporânea e está disponível à venda exclusivamente em formato digital, no site da editora.

Liliane Mutti Crédito: Divulgação

Animação

A Funarte, no Rio de Janeiro, recebeu ontem, no Palácio Capanema, a pré-estreia do longa-metragem A Noite de Alaíde, da cineasta baiana Liliane Mutti, que conta a história da cantora e compositora Alaíde Costa. A sessão especial integrou a abertura das comemorações oficiais dos 50 anos da Fundação Nacional de Artes (Funarte) e contou com a presença da equipe do filme, elenco e convidados, além de um pocket show da própria Alaíde, que completou 90 anos no último 8 de dezembro.

Nino Nogueira Crédito: agencia leblanc - Divulgação

Réveillon I

Com vista para a Praia da Paciência, de onde sai o barco com os presentes pra Iemanjá no dia Dois de Fevereiro, o Espaço Galeria, do empresário Nino Nogueira, vai realizar sua primeira festa de Réveillon. O evento, cujos ingressos já estão sendo vendidos pelo telefone (71) 98810- 8010, vai funcionar no sistema all inclusive. O bufê de frios será assinado pela banqueteira Sonia Steel e o de pratos quentes e sobremesas pelo restaurante Rivié Rouge Bistrô.

Chez Bernard e sua vista para a Baía de Todos-os-Santos Crédito: Divulgação

Réveillon II

E por falar em festa de Réveillon com vista para o mar, o chef Igor Almeida está preparando uma ceia especial para a noite da virada do ano no restaurante Chez Bernard. Como não poderia deixar de ser, o menu será autenticamente francês, iniciando com um couvert de embutidos e queijos, seguido de quatro opções, à escolha, de entradas, pratos principais e sobremesas. De acordo com Edilson Bomfim, gerente da casa francesa - que este ano completou 62 anos - estão incluídas bebidas não alcóolicas como água, refrigerantes e sucos. A celebração, prevista para começar às 20h, contará com apresentação musical do saxofonista Luciano Silva e as reservas podem ser feitas pelo (71) 99911-1130. As vagas são limitadas.

Nanda Lebram Crédito: Laysa Gabrielle/Divulgação

Casa Nova

Nesta quarta-feira (17), das 10 às 20h, a empresária Nanda Lebram estará abrindo oficialmente as portas da Maison do Horto, um espaço moderno que vai reunir diversas marcas como a Bee Home, Bee Kids, Pythia e CS Joias, além de uma cafeteria da Três Corações by Ginno Larry, uma lojinha de vinhos e produtos de mercearia e espaço para pop ups. O espaço vai funcionar na Rua Waldemar Falcão, 979, Ed. Horto Office, sala 301.

Angela Freitas Crédito: Acervo pessoal

Collab