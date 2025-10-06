Acesse sua conta
Reencontro com Sandra termina em beijo apaixonado em 'Êta Mundo Melhor!' desta segunda (6)

O capítulo de hoje mostra novas suspeitas sobre o desaparecimento de Estela e coloca Ernesto no centro das tensões

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 6 de outubro de 2025 às 05:00

Sandra (Flávia Alessandra) em Êta Mundo Melhor!  Crédito: Reprodução/TV Globo

O capítulo desta segunda-feira (06) de Êta Mundo Melhor! promete fortes emoções e revelações que podem mudar o rumo da trama. Ernesto, pressionado sobre seu possível envolvimento no sumiço de Estela, tenta despistar Dita, mas levanta ainda mais desconfianças, especialmente de Tamires.

Enquanto isso, Inês revela a Sandra que Ernesto está preso, deixando a vilã ainda mais preocupada. Do outro lado da trama, Anabela sofre com a ausência da filha e recebe apoio de Celso e Candinho, que tentam confortá-la no momento de angústia.

O clima de tensão aumenta quando Celso enfrenta Ernesto em busca de respostas, mas a situação toma outro rumo: Ernesto e Sandra se reencontram e acabam se entregando a um beijo apaixonado, reacendendo a chama da dupla de vilões.

Paralelamente, Sabiá conversa com Samir sobre Celso, enquanto Quincas insiste em conquistar Sônia. Já no dancing, Dita faz uma emocionante apresentação, dedicando uma canção em homenagem a Estela, que continua desaparecida.

Êta Mundo Melhor! é exibida de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo, com programação sujeita a alterações.

Leia mais

Tags:

êta Mundo Melhor!

