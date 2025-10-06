NOVELA DAS 6

Reencontro com Sandra termina em beijo apaixonado em 'Êta Mundo Melhor!' desta segunda (6)

O capítulo de hoje mostra novas suspeitas sobre o desaparecimento de Estela e coloca Ernesto no centro das tensões

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 6 de outubro de 2025 às 05:00

Sandra (Flávia Alessandra) em Êta Mundo Melhor! Crédito: Reprodução/TV Globo

O capítulo desta segunda-feira (06) de Êta Mundo Melhor! promete fortes emoções e revelações que podem mudar o rumo da trama. Ernesto, pressionado sobre seu possível envolvimento no sumiço de Estela, tenta despistar Dita, mas levanta ainda mais desconfianças, especialmente de Tamires.

Enquanto isso, Inês revela a Sandra que Ernesto está preso, deixando a vilã ainda mais preocupada. Do outro lado da trama, Anabela sofre com a ausência da filha e recebe apoio de Celso e Candinho, que tentam confortá-la no momento de angústia.

O clima de tensão aumenta quando Celso enfrenta Ernesto em busca de respostas, mas a situação toma outro rumo: Ernesto e Sandra se reencontram e acabam se entregando a um beijo apaixonado, reacendendo a chama da dupla de vilões.

Novela das 18h, Êta Mundo Melhor!: veja os personagens 1 de 35

Paralelamente, Sabiá conversa com Samir sobre Celso, enquanto Quincas insiste em conquistar Sônia. Já no dancing, Dita faz uma emocionante apresentação, dedicando uma canção em homenagem a Estela, que continua desaparecida.