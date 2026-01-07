O peso no bolso diminui para 3 signos e uma fase mais estável começa a se desenhar

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 14:00
A energia do dia convida a olhar para as finanças com mais realismo e menos medo. Ajustes simples, foco no essencial e decisões conscientes mostram que o cenário não é tão caótico quanto parecia. Para alguns signos, esforços recentes começam a dar retorno e a sensação de aperto financeiro finalmente diminui, trazendo fôlego e mais tranquilidade. Veja a previsão do site "Your Tango".
Virgem: A ansiedade em torno do dinheiro começa a se dissipar quando você percebe que a situação é administrável. Organizar prioridades, seguir um plano simples e parar de antecipar problemas devolvem o controle. O alívio vem mais da clareza mental do que de uma mudança brusca nos números.
Dica cósmica: Ordem externa começa com menos ruído interno.
Famosos do signo de Virgem
Capricórnio: A pressão financeira chega ao limite e ativa seu lado mais estratégico. Você percebe que não dá mais para insistir no mesmo caminho e decide agir com firmeza. Uma escolha prática ajuda a estancar perdas e reposicionar planos, abrindo espaço para mais estabilidade.
Dica cósmica: Assumir o comando muda completamente o jogo.
Famosos do signo de Capricórnio
Peixes: A instabilidade começa a ceder quando você cria mais estrutura e constância. Uma solução surge a partir da organização e do comprometimento com o que precisa ser feito. Ao confiar mais na sua capacidade de lidar com o lado prático, o dinheiro flui com menos tensão.
Dica cósmica: Consistência transforma talento em segurança.
Famosos do signo de Peixes