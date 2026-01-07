Acesse sua conta
O peso no bolso diminui para 3 signos e uma fase mais estável começa a se desenhar

O dia favorece organização, decisões práticas e pequenas mudanças que aliviam a pressão no dinheiro e restauram a sensação de estabilidade

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 14:00

Signos e dinheiro
Signos e dinheiro Crédito: Shutterstock

A energia do dia convida a olhar para as finanças com mais realismo e menos medo. Ajustes simples, foco no essencial e decisões conscientes mostram que o cenário não é tão caótico quanto parecia. Para alguns signos, esforços recentes começam a dar retorno e a sensação de aperto financeiro finalmente diminui, trazendo fôlego e mais tranquilidade. Veja a previsão do site "Your Tango".

Virgem: A ansiedade em torno do dinheiro começa a se dissipar quando você percebe que a situação é administrável. Organizar prioridades, seguir um plano simples e parar de antecipar problemas devolvem o controle. O alívio vem mais da clareza mental do que de uma mudança brusca nos números.

Dica cósmica: Ordem externa começa com menos ruído interno.

Famosos do signo de Virgem

Beyoncé (4 de setembro) por Reprodução/Instagram
Susana Vieira (23 de agosto) por Reprodução
Giovanna Ewbank (14 de setembro) por Reprodução / Redes Sociais
Alessandra Negrini (29 de agosto) por Reprodução/Multishow
Glória Pires (23 de agosto) por Reprodução
Tony Ramos (25 de agosto) por Manoella Mello/Globo
Leandra Leal (8 de setembro) por Reprodução
Wesley Safadão (6 de setembro) por Reprodução
Gusttavo Lima (3 de setembro) por Reprodução
Luciano Hulk (3 de setembro) por Reprodução
Fátima Bernardes (17 de setembro) por Reprodução/Instagram
Carolina Dieckmmann (16 de setembro) por Reprodução/Instagram
Humberto Carrão (28 de agosto) por Reprodução
Luana Piovani (29 de agosto) por Reprodução
Zendaya (1º de setembro) por Reprodução/Instagram
Ana Carolina (9 de setembro) por Foto: divulgação
Beyoncé (4 de setembro) por Reprodução/Instagram

Capricórnio: A pressão financeira chega ao limite e ativa seu lado mais estratégico. Você percebe que não dá mais para insistir no mesmo caminho e decide agir com firmeza. Uma escolha prática ajuda a estancar perdas e reposicionar planos, abrindo espaço para mais estabilidade.

Dica cósmica: Assumir o comando muda completamente o jogo.

Famosos do signo de Capricórnio

Claudia Raia (23 de dezembro) por divulgação
Wanessa Camargo (28 de dezembro) por Léo Rosario/Globo
Selton Mello (30 de dezembro) por Reprodução/Instagram
Matheus Nachtergaele (3 de janeiro) por Reprodução
Rodrigo Simas (6 de janeiro) por Divulgação
Alexandre Pires (8 de janeiro) por Gabriel Cardoso/SBT
Renato Aragão (13 de janeiro) por Reprodução
Thiago Lacerda (19 de janeiro) por divulgação
Larissa Manoela (28 de dezembro) por Divulgação/Globo
Manu Gavassi (4 de janeiro) por Reprodução / Redes Sociais
Whindersson Nunes (8 de janeiro) por Imagem: Reprodução Instagram Whindersson
Denzel Washington (28 de dezembro) por Reprodução
Alinne Moraes (22 de dezembro) por João Miguel Junior/Globo
Agatha Moreira (19 de janeiro) por Reprodução
Lewis Hamilton (7 de janeiro) por Scuderia Ferrari/Reprodução
Gloria Groove (18 de janeiro) por divulgação
Claudia Raia (23 de dezembro) por divulgação

Peixes: A instabilidade começa a ceder quando você cria mais estrutura e constância. Uma solução surge a partir da organização e do comprometimento com o que precisa ser feito. Ao confiar mais na sua capacidade de lidar com o lado prático, o dinheiro flui com menos tensão.

Dica cósmica: Consistência transforma talento em segurança.

Famosos do signo de Peixes

Luan Santana (13 de março) por Reprodução/Instagram
Rihanna (20 de fevereiro) por Divulgação
Marta (19 de fevereiro) por Livia Villas Boas/CBF
Justin Bieber (1º de março) por Reprodução
Arthur Aguiar (3 de março) por YouTube
Lívian Aragão (23 de fevereiro) por Reprodução/Instagram
Renata Sorrah (21 de fevereiro) por Reprodução
Millie Bobby Brown (19 de fevereiro) por Shutterstock
Regina Casé (25 de fevereiro) por Reprodução | Instagram
Ana Hickmann (1º de março) por Divulgação
Carol Castro (10 de março) por Reprodução
Kelly Key (3 de março) por Reprodução
Giovanna Antonelli (18 de março) por Reprodução/Redes Sociais
Alexandre Borges (23 de fevereiro) por Reprodução/TV Globo
Tom Cavalcante (8 de março) por Reprodução
Débora Falabella (22 de fevereiro) por Jorge Bispo/Divulgação
Luan Santana (13 de março) por Reprodução/Instagram

Tags:

Signo Dinheiro Virgem Capricórnio Peixes Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

