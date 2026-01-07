Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

3 signos vivem uma virada emocional e entram em um amor intenso e impossível de negar

O dia favorece demonstrações sinceras de afeto, reconhecimento mútuo e conexões que nascem da autenticidade, não da carência

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 11:00

Anjo, signos, amor
Anjo, signos, amor Crédito: Imagem gerada por IA

A energia do dia de hoje, 7 de janeiro, desperta um desejo simples e essencial: sentir que o amor é recíproco. Não se trata de atenção ou validação externa, mas de troca verdadeira. Quando há segurança interna, o afeto flui com mais naturalidade, criando vínculos mais profundos e acolhedores. Veja a previsão do site "Your Tango".

Leia mais

Imagem - Um sinal claro do universo chega para Touro, Virgem, Escorpião e Aquário e revela o que não pode mais ser adiado

Um sinal claro do universo chega para Touro, Virgem, Escorpião e Aquário e revela o que não pode mais ser adiado

Imagem - Cor e número da sorte de hoje (7 de janeiro): saiba onde agir com mais confiança e clareza

Cor e número da sorte de hoje (7 de janeiro): saiba onde agir com mais confiança e clareza

Imagem - 4 signos entram em um ciclo poderoso de abundância em 2026

4 signos entram em um ciclo poderoso de abundância em 2026

Áries: Sua sinceridade se destaca e atrai pessoas de forma natural. Ao baixar a guarda e agir com o coração aberto, você mostra o quanto é confiável e verdadeiro nos sentimentos. O amor cresce quando você permite que ele aconteça sem defesas.

Dica cósmica: Vulnerabilidade também é força emocional.

10 livros para quem é do signo de Áries

De Sangue e Cinzas – Jennifer L. Armentrout: Match: ritmo acelerado que combina com a impulsividade de Áries. por Divulgação
É Assim Que Acaba – Colleen Hoover: Emocional direto, confronta verdades - Áries gosta de coragem narrativa. por Divulgação
O Alienista – Machado de Assis: Irônico, direto, crítico - humor que Áries aprecia. por Divulgação
O Sol é Para Todos – Harper Lee: Uma história de injustiça que mexe com seu senso de luta. por Divulgação
Holocausto Brasileiro – Daniela Arbex: Impactante e corajoso - combina com sua energia de denúncia. por Divulgação
A Corrida do Escorpião – Maggie Stiefvater: Competição, risco e intensidade - a cara do signo. por Divulgação
O Ceifador – Neal Shusterman: Áries ama dilemas éticos fortes + ação constante. por Divulgação
Clube do Livro dos Homens – Lyssa Kay Adams: Leve, engraçado e rápido - flui bem para quem odeia enrolação. por Divulgação
A Arte de Pedir – Amanda Palmer: Sobre coragem criativa - vibra com Áries. por Divulgação
Garota Exemplar – Gillian Flynn: Ritmo acelerado, reviravoltas secas - perfeito para o signo sem paciência. por Divulgação
1 de 10
De Sangue e Cinzas – Jennifer L. Armentrout: Match: ritmo acelerado que combina com a impulsividade de Áries. por Divulgação

Touro: Seu apoio emocional faz toda a diferença para alguém importante. Estar presente, ouvir e oferecer estabilidade cria uma sensação profunda de segurança e afeto. Esse cuidado fortalece laços e aprofunda sentimentos.

Dica cósmica: Constância é uma das formas mais bonitas de amar.

10 livros para quem é do signo de Touro

Corte de Espinhos e Rosas – Sarah J. Maas: Sensual, vívida e imersiva - Touro ama mundos ricos. por Divulgação
Sete Maridos de Evelyn Hugo – Taylor Jenkins Reid: Drama elegante, glamouroso, cheio de camadas - a estética de Touro. por Divulgação
A Vida Invisível de Addie LaRue – V.E. Schwab: Poético, melancólico, belo - o mood perfeito. por Divulgação
Grande Sertão: Veredas – Guimarães Rosa: Um mergulho sensorial em linguagem e paisagem. por Divulgação
A Garota no Trem – Paula Hawkins: Mistério lento e atmosférico - Touro gosta de desenvolver aos poucos. por Divulgação
A Biblioteca da Meia-Noite – Matt Haig: Reflexivo e confortável - Touro ama mensagens de vida. por Divulgação
O Ano em que Disse Sim – Shonda Rhimes: Touro gosta de transformações práticas e reais. por Divulgação
Amor & Gelato – Jenna Evans Welch: Doce, romântico e sensorial - tudo que o signo aprecia. por Divulgação
A Troca – Beth O’Leary: Confortável, lento na medida certa e cheio de afeto. por Divulgação
Torto Arado – Itamar Vieira Junior: Denso, belo e profundamente humano. por Divulgação
1 de 10
Corte de Espinhos e Rosas – Sarah J. Maas: Sensual, vívida e imersiva - Touro ama mundos ricos. por Divulgação

Câncer: Sensibilidade e atenção emocional aproximam ainda mais quem está ao seu redor. Alguém se sente visto e acolhido por você, o que abre espaço para trocas genuínas e amorosas. O dia também favorece receber carinho na mesma intensidade que você oferece.

Dica cósmica: Permita-se receber o amor que você entrega com tanta facilidade.

10 livros para quem é do signo de Câncer

A Hipótese do Amor – Ali Hazelwood: Romance fofo, inteligente e emocional - a vibe perfeita para o signo. por Divulgação
Capitães da Areia – Jorge Amado: Humano, doloroso e cheio de compaixão - conversa com o coração canceriano. por Divulgação
Mil Beijos de Garoto – Tillie Cole: Sensível e devastador - Câncer gosta de sentir profundamente. por Divulgação
Era Uma Vez um Coração Partido – Stephanie Garber: Mágico, romântico e melancólico - o tom que Câncer ama. por Divulgação
O Vilarejo – Raphael Montes: Sombrio, emocional e atmosférico - Câncer se envolve totalmente. por Divulgação
O Oceano no Fim do Caminho – Neil Gaiman: Fantasia nostálgica e íntima - o tipo de história que toca o signo. por Divulgação
Para Todos os Garotos que Já Amei – Jenny Han: Doçura pura, família, afeto - a zona de conforto de Câncer. por Divulgação
A Coragem de Ser Imperfeito – Brené Brown: Vulnerabilidade e conexão - temas que fazem sentido para o signo. por Divulgação
Um Defeito de Cor – Ana Maria Gonçalves: Histórico, emotivo, potente - Câncer mergulha de cabeça. por Divulgação
A Canção de Aquiles – Madeline Miller: Trágico e profundamente sensível - exatamente o drama emocional favorito. por Divulgação
1 de 10
A Hipótese do Amor – Ali Hazelwood: Romance fofo, inteligente e emocional - a vibe perfeita para o signo. por Divulgação

Tags:

Signo Câncer Amor Áries Touro Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - Sessão da Tarde exibe filme sobre alerta para crise climática nesta quarta-feira (7 de dezembro)

Sessão da Tarde exibe filme sobre alerta para crise climática nesta quarta-feira (7 de dezembro)
Imagem - Adeus, armários: ideia para a cozinha que não mofa e é mais barata vira tendência para 2026

Adeus, armários: ideia para a cozinha que não mofa e é mais barata vira tendência para 2026
Imagem - Blogueirinha é a nova aposta da Globo? Entenda rumores após fim de contrato na DiaTV

Blogueirinha é a nova aposta da Globo? Entenda rumores após fim de contrato na DiaTV

MAIS LIDAS

Imagem - Filho mata mãe e irmão de 10 anos por ciúme da relação dos dois
01

Filho mata mãe e irmão de 10 anos por ciúme da relação dos dois

Imagem - Avô de Neymar ganhou na Mega-Sena e gastou prêmio todo em apenas dois meses
02

Avô de Neymar ganhou na Mega-Sena e gastou prêmio todo em apenas dois meses

Imagem - Ganhador da Mega da Virada perde prêmio de R$ 1 milhão por não retirar dinheiro no prazo
03

Ganhador da Mega da Virada perde prêmio de R$ 1 milhão por não retirar dinheiro no prazo

Imagem - Universo coloca Áries, Leão e mais 2 signos à prova em 2026, mas recompensas prometem valer o esforço
04

Universo coloca Áries, Leão e mais 2 signos à prova em 2026, mas recompensas prometem valer o esforço