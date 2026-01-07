3 signos vivem uma virada emocional e entram em um amor intenso e impossível de negar

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 11:00
A energia do dia de hoje, 7 de janeiro, desperta um desejo simples e essencial: sentir que o amor é recíproco. Não se trata de atenção ou validação externa, mas de troca verdadeira. Quando há segurança interna, o afeto flui com mais naturalidade, criando vínculos mais profundos e acolhedores. Veja a previsão do site "Your Tango".
Áries: Sua sinceridade se destaca e atrai pessoas de forma natural. Ao baixar a guarda e agir com o coração aberto, você mostra o quanto é confiável e verdadeiro nos sentimentos. O amor cresce quando você permite que ele aconteça sem defesas.
Dica cósmica: Vulnerabilidade também é força emocional.
Touro: Seu apoio emocional faz toda a diferença para alguém importante. Estar presente, ouvir e oferecer estabilidade cria uma sensação profunda de segurança e afeto. Esse cuidado fortalece laços e aprofunda sentimentos.
Dica cósmica: Constância é uma das formas mais bonitas de amar.
Câncer: Sensibilidade e atenção emocional aproximam ainda mais quem está ao seu redor. Alguém se sente visto e acolhido por você, o que abre espaço para trocas genuínas e amorosas. O dia também favorece receber carinho na mesma intensidade que você oferece.
Dica cósmica: Permita-se receber o amor que você entrega com tanta facilidade.
