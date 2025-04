PERIGO

Dona de casa morre após inalar mistura feita para limpar banheiro

Marido relatou que idosa passou mal e acabou desmaiando no sofá depois da limpeza

De acordo com o marido da vítima, Josemar Carlos da Silva, o casal havia acabado de almoçar quando Deusineide decidiu fazer a faxina. Ela preparou uma mistura com cloro e desengraxante automotivo para limpar o banheiro. Poucos minutos após aplicar a substância, começou a se sentir mal.>

“Foi quando ela saiu do banheiro, deitou no sofá, me pediu água e foi apagando. É um cheiro muito forte”, relatou Josemar em entrevista à TV Anhanguera.>