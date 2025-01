UM MÊS

'Buraco' feito por criminosos na grade do Presídio de Eunápolis ainda não foi reparado

Fuga completou um mês sem resolução

Cerca de um mês após a fuga de 16 detentos do Presídio de Eunápolis, no extremo sul do estado, o buraco feito pelos criminosos, para facilitar a saída das dependências do conjunto penal, continua sem reparos permanentes. Em imagens divulgadas pela TV Bahia, o local aparece coberto apenas por uma folha de zinco.