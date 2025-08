NÃO ACEITOU

Gracyanne revela que Belo se recusa a assinar o divórcio: 'Ainda somos casados'

Caso está na Justiça

Mesmo separados há mais de um ano, Gracyanne Barbosa revelou que ainda é casada com Belo. Segundo a musa fitness, o matrimônio continua porque o cantor não aceitou assinar os papéis do divórcio. Assim, ela entrou na Justiça para conseguir a separação oficial. >

“Não estou oficialmente divorciada, ainda somos casados. Mas está na Justiça e já já vai acontecer. Foi litigioso porque quando a gente não consegue que a outra parte assine… A gente tem que entrar no litígio, né?”, disse Gracyanne com exclusividade ao portal Léo Dias.>

Um divórcio litigioso é aquele em que o casal não chega a um acordo sobre a dissolução do casamento, resultando em um processo judicial para decidir sobre questões como partilha de bens, guarda de filhos, pensão alimentícia e outros temas relacionados. Esse tipo de situação exige a intervenção de um juiz para resolver as divergências. >

A influenciadora já revelou que tem o desejo de retomar a relação com o ex, mas, atualmente, ele vive um romance com Rayane Figliuzzi. Questionada sobre o motivo de Belo não assinar o divórcio, Gracyanne disse: "É uma pergunta que tem que fazer pra ele. Não sei”.>