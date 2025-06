sua diversão

5 lançamentos do Prime Video em julho de 2025

Confira as principais novidades que chegam ao catálogo da plataforma de streaming

Portal Edicase

Publicado em 30 de junho de 2025 às 18:09

O mês de julho chega com estreias aguardadas pelo público Crédito: Imagem: Ink Drop | Shutterstock

Em julho, o Prime Video traz lançamentos para todos os tipos de público. Entre os destaques, está “Chefes de Estado”, uma comédia de ação com John Cena e Idris Elba interpretando líderes rivais que precisam colaborar para salvar suas vidas e o mundo. Há também a aguardada 5ª temporada de “The Chosen”, que retrata os últimos dias de Jesus, explorando momentos cruciais como a entrada em Jerusalém e a Última Ceia. “O verão que mudou minha vida” chega com a última temporada, em que Belly enfrenta decisões desafiadoras, vivenciando o crescimento pessoal e sentimentos profundos. >

Veja, a seguir, mais informações sobre esses e outros lançamentos do Prime Video em julho de 2025! >

1. Chefes de Estado (02/07)

Em “Chefes de Estado”, Sam e Will deixam as desavenças de lado para salvar suas vidas e o mundo (Imagem: Reprodução digital | The Safran Company Production e Amazon MGM Studios) Crédito:

No longa, duas das figuras políticas mais influentes do planeta veem suas vidas virarem alvo de um plano implacável. O primeiro-ministro britânico, Sam Clarke (Idris Elba), e o presidente americano, Will Derringer (John Cena), mantêm uma disputa constante que ameaça desestabilizar alianças históricas entre suas nações. Contudo, quando surge uma ofensiva internacional capaz de romper todas as suas defesas, eles precisam abandonar antigas desavenças e unir forças. >

Com o apoio estratégico de Noel Bisset (Priyanka Chopra Jonas), integrante do serviço secreto britânico, ambos se veem obrigados a escapar de tentativas de captura e decifrar quem está por trás da operação. A cada passo, enfrentam perigos que colocam em risco não apenas sua sobrevivência, mas o equilíbrio mundial. >

2. Simple Plan: os garotos na multidão (08/07)

O documentário “Simple Plan: os garotos na multidão” celebra os 25 anos de sucesso da banda Crédito: Imagem: Reprodução digital | Prime Video

O documentário resgata a trajetória da banda canadense que se tornou um dos principais nomes do pop-punk mundial. A produção reúne registros raros, bastidores de turnês e memórias de duas décadas e meia de carreira, mostrando desde os primeiros ensaios até os grandes palcos internacionais, além dos desafios que surgiram ao longo do caminho. >

Com participações de músicos consagrados do rock e depoimentos sobre a importância cultural do grupo, o filme revela como suas músicas impactaram gerações e se transformaram em trilha sonora de milhões de fãs. Dirigido por Didier Charette, o documentário é uma homenagem à amizade, à persistência e ao poder transformador da música. >

3. Ballard (09/07)

Em “Ballard”, Renée corre contra o tempo para resolver casos arquivados e conseguir prender um assassino em série Crédito: Imagem: Reprodução digital | Prime Video

A trama da série acompanha a detetive Renée Ballard (Maggie Q), que assume a liderança de uma divisão dedicada a reabrir casos arquivados em Los Angeles. Com poucos recursos e uma equipe formada por voluntários, ela revisita investigações antigas e encontra novas evidências que indicam a ação de um assassino em série que jamais foi identificado. Ao mergulhar nesses arquivos, descobre conspirações internas que ameaçam expor verdades perigosas e comprometer a segurança de todos os envolvidos. >

Para enfrentar o perigo e buscar justiça, ela recebe o apoio de um investigador aposentado que retorna ao trabalho para compartilhar sua experiência . Inspirada nos livros de Michael Connelly, a história combina tensão criminal e drama pessoal, mostrando o esforço incansável da protagonista para solucionar crimes e lidar com traumas do passado. >

4. The Chosen – 5⁠ª temporada (13/07)

A quinta temporada de “The Chosen” acompanha os dias finais de Jesus Cristo Crédito: Imagem: Reprodução digital | Prime Video

A nova temporada retrata a fase final da trajetória de Jesus (Jonathan Roumie), explorando a chegada dele a Jerusalém e os acontecimentos que antecedem sua prisão. Logo após a entrada triunfal na cidade, tensões crescem com as autoridades religiosas, que reagem quando ele confronta práticas corruptas no Templo. Enquanto surgem planos de traição que ameaçam a união de seus seguidores, os episódios mostram a preparação para a última refeição compartilhada com os discípulos — incluindo o momento em que ele é capturado no Getsêmani, marcando o início de sua jornada rumo ao julgamento e à crucificação. >

5. O verão que mudou minha vida – 3⁠ª temporada (16/07)

Em “O verão que mudou minha vida”, Belly precisa tomar decisões importantes antes que o verão acabe Crédito: Imagem: Reprodução digital | Prime Video

Dois anos depois dos acontecimentos do último verão, Belly (Lola Tung) retorna a Cousins Beach pronta para viver plenamente a decisão que tomou sobre seu relacionamento e começar uma fase diferente de sua vida. Porém, o reencontro com Conrad (Christopher Briney) reacende antigas emoções que ela acreditava ter superado. >