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Blogueira e casal são presos em operação contra 'tráfico de luxo' em Salvador

Polícia aponta que esquema abastecia consumidores de classe média alta e até integrantes de facções criminosas

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 22 de maio de 2026 às 10:41

Operação Naufragium prendeu 13 investigados
Operação Naufragium prendeu 13 investigados Crédito: Polícia Civil

Uma organização criminosa suspeita de movimentar cerca de R$ 500 mil por semana com a venda de drogas para consumidores de alto poder aquisitivo foi alvo de uma operação policial nesta sexta-feira (22), na Bahia. Ao todo, 13 pessoas foram presas durante a Operação Naufragium, que também cumpriu 25 mandados de busca e apreensão em Salvador, Sergipe e Rio Grande do Sul.

Segundo as investigações, o grupo atuava de forma estruturada no tráfico de drogas sintéticas e maconha de alto valor agregado, utilizando redes sociais e aplicativos de mensagens para comercializar os entorpecentes. A polícia aponta que os principais compradores eram clientes de classe média e alta, além de integrantes de facções criminosas que adquiriam as drogas para consumo próprio.

Entre os presos está uma blogueira localizada em São Borja, no Rio Grande do Sul. Outro investigado foi encontrado em Nossa Senhora do Socorro, em Sergipe. Os demais foram capturados em Salvador. Cinco suspeitos ainda acabaram autuados em flagrante por tráfico de drogas após serem encontrados com entorpecentes durante as diligências.

Operação Naufragium prendeu 13 investigados

Operação Naufragium prendeu 13 investigados por Polícia Civil
Operação Naufragium prendeu 13 investigados por Polícia Civil
Operação Naufragium prendeu 13 investigados por Polícia Civil
Operação Naufragium prendeu 13 investigados por Polícia Civil
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Operação Naufragium prendeu 13 investigados por Polícia Civil

A investigação identificou uma mulher apontada como atual líder do grupo criminoso. Conforme a polícia, ela teria assumido o comando do esquema após a prisão do companheiro, identificado como antigo líder da organização, detido em dezembro de 2025 em outra ação policial relacionada ao tráfico. A suspeita foi localizada no bairro de Vila Canária, em Salvador.

Outro ponto que chamou atenção dos investigadores foi a prisão de um casal no bairro do Cabula. A dupla utilizava um apartamento como centro logístico para armazenamento, preparo e distribuição de drogas sintéticas e maconha do tipo “Wolf”.

No imóvel, os policiais encontraram drogas embaladas a vácuo, adesivos personalizados, selos identificadores, tabelas de preços, embalagens prontas para envio e até brindes de colecionador usados para fidelizar clientes. Segundo a investigação, os entorpecentes eram enviados para diversos estados por meio de transportadoras e agências dos Correios.

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Cadernos apreendidos no apartamento também continham nomes de compradores, detalhes de pedidos, quantidades comercializadas e endereços de entrega, reforçando a suspeita de um esquema interestadual de distribuição de drogas.

A Justiça autorizou ainda o bloqueio de até R$ 15 milhões em bens ligados aos investigados. Durante a operação, foram apreendidos veículos, celulares, dispositivos eletrônicos e drogas, materiais que passarão por perícia para aprofundar as investigações.

A Operação Naufragium mobilizou cerca de 150 policiais. A ação foi coordenada pelo Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc), por meio da 2ª Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (2ª DTE/Central), com apoio de outros departamentos da Polícia Civil da Bahia e das polícias civis de Sergipe, São Paulo e Rio Grande do Sul.

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Tags:

Presa Casal Blogueira Operação Naufragium Prendeu 13 Investigados

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