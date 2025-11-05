EDUCAÇÃO

Eleições na Ufba: antigos aliados vão disputar o cargo de reitor

Ex-reitor e atual vice-reitor anunciaram pré-candidaturas; eles eram do mesmo grupo e já atuaram na mesma administração

Thais Borges

Publicado em 5 de novembro de 2025 às 09:44

João Carlos Salles e Penildon Silva Filho são pré-candidatos à reitoria da Ufba Crédito: Reprodução

A disputa para a reitoria da Universidade Federal da Bahia (Ufba) terá pelo menos dois nomes conhecidos da comunidade acadêmica - e que já fizeram parte da mesma administração. Tanto o atual vice-reitor da instituição, Penildon Silva Filho, quanto o ex-reitor João Carlos Salles, que esteve à frente da universidade até 2022, já divulgaram as respectivas pré-candidaturas para as eleições de 2026.

O último anúncio foi justamente de João Carlos Salles, que anunciou, nesta quarta-feira (5), em sua página no Instagram, a reunião geral para sua pré-campanha. O evento será realizado na próxima terça-feira (11), às 16h, na Faculdade de Arquitetura. Já Penildon havia tornado sua pré-candidatura pública no dia 24 de outubro. Nesta terça-feira (5), às 17h, será realizada uma reunião ampliada de coordenação da pré-campanha do atual vice-reitor, no Instituto de Geociências.

Os dois já fizeram parte da mesma administração e, até pouco tempo, integravam o mesmo grupo. João Carlos Salles foi o reitor da Ufba entre 2014 e 2022. Na época, Penildon Silva Filho era o pró-reitor de graduação da instituição. Em 2022, o então vice-reitor na chapa de Salles, Paulo Miguez, foi eleito para a reitoria. Penildon Silva Filho se tornou o vice-reitor, que é o cargo que ocupa até então.

Agora, o grupo disputa em chapas diferentes. No anúncio desta terça-feira, Salles apostou no slogan ‘Somos Ufba’. “Vamos reafirmar nossos valores e, coletivamente, iniciar a construção de uma proposta de plataforma para a próxima gestão da UFBA. Dois princípios orientam esta candidatura: a autonomia da universidade e o aprofundamento da democracia. Em função desses princípios, elaboraremos, coletivamente, a plataforma de uma universidade pública, gratuita, inclusiva, socialmente referenciada e de qualidade”, escreveu.

Ele ainda reforçou que a Ufba deve enfrentar falsas promessas de progresso. “Somos a UFBA que enfrentou o Future-se e deve enfrentar falsas promessas de progresso. Somos a UFBA que sempre resistirá a todas as formas de obscurantismo. Somos UFBA, sim, autônoma e livre, radical e criativa, excelente e inclusiva, que há de combater os setores retrógrados que tentam sufocar nossa força e nossas utopias”, completou.

Já Penildon Silva Filho, em seu anúncio, tinha dito que colocava seu nome na disputa para a sucessão da reitoria em uma decisão tomada “de forma serena e compartilhada” com membros da comunidade acadêmica interessados em criar um espaço democrático de diálogo.

“Vamos debater e elaborar um projeto de Universidade para nossa instituição em 2026, vinculado a um projeto de Nação e com forte compromisso com a Ciência, a Cultura, as Humanidades e em diálogo com a Sociedade”, disse, na ocasião.