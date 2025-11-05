SAÚDE

Com inscrições esgotadas, Corrida Colorida do Martagão terá duas modalidades neste domingo (9)

Mais de quatro mil pessoas se inscreveram para a prova, que chega à sétima edição e reúne esporte e solidariedade

Thais Borges

Publicado em 5 de novembro de 2025 às 12:29

Corrida Colorida do Martagão Gesteira Crédito: Divulgação

Mais de quatro mil corredores são esperados, neste domingo (9), para uma prova que reúne esporte e solidariedade. A sétima edição da Corrida Colorida do Martagão Gesteira, que será realizada no calçadão de Patamares, terá todo o valor obtido das inscrições revertido para o hospital, um dos maiores exclusivamente pediátricos do Norte/Nordeste.

A prova tem duas modalidades - uma competitiva e outra festiva -, e já faz parte do calendário esportivo baiano. As inscrições estão esgotadas. “Esse resultado evidencia, mais uma vez, que a sociedade baiana está de mãos dadas com o Martagão. É, de fato, um patrimônio do estado e que deve ser preservado, justamente por ser um local onde milhares de famílias têm encontrado acolhimento, tratamento e cura”, disse o diretor médico da instituição, o pediatra Ian Simões.

A modalidade competitiva, marcada para 6h, conta com cinco quilômetros de percurso, com troféus e prêmios para os cinco primeiros colocados de cada categoria (masculino e feminino). Já a modalidade festiva está prevista para 7h30 e tem quatro quilômetros. Ela é destinada a todas as idades, com quatro estações de cores ao longo do percurso e todo mundo ganha uma medalha especial ao final. Após a corrida, haverá show da Banda Alakorô.

“2025 é um ano muito especial para o Martagão porque o hospital completou 60 anos de serviços prestados às famílias baianas. Celebrar nas ruas de Salvador, com a comunidade que sempre nos apoia, é dar um significado ímpar para este momento. Agradecemos a todos que estarão lá conosco”, destacou a diretora de captação de recursos do hospital, Lareyne Almeida.