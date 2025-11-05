Primeiro circo cristão do Brasil estreia temporada especial na Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Thais Borges
Publicado em 5 de novembro de 2025 às 12:43
O primeiro espetáculo circense do Brasil vai aportar na Bahia a partir desta quarta-feira (5). Depois de passar por Curitiba, Rio de Janeiro e pelo Vira Brasil, no Allianz Parque, o “Seja Luz” fará sua estreia em Lauro de Freitas para uma temporada especial no Patati Patatá Circo Show, no Parque Shopping Bahia. As apresentações vão até o dia 21, com sessões às quartas, quintas e sexta-feiras às 19h e 21h30.
A montagem é uma criação do empresário Igor Faria, CEO do Patati Patatá. O espetáculo é considerado o primeiro circo cristão do Brasil e consegue juntar a grandiosidade das artes circenses à força e à emoção da música gospel. Há performances aéreas, figurinos deslumbrantes e banda ao vivo.
“Seja Luz” já foi assistido por mais de 100 mil pessoas em suas passagens por outras cidades. O roteiro é inspirado nos princípios bíblicos e percorre diferentes fases da música gospel no Brasil. No repertório, canções como “Lugar secreto”, “Hino da vitória”, “Porque Ele vive”, “Marca da promessa”, “Deserto”, “Bênçãos que não têm fim” e “Ousado amor” embalam a narrativa.
Enquanto os músicos se apresentam ao vivo, há números de malabarismo, acrobacias, equilibrismo, contorcionismo e apresentações aéreas. De acordo com a organização, é um espetáculo que mistura fé, emoção e arte.
Serviço
O quê: Espetáculo Seja Luz
Quando: de 5 a 21 de novembro
Horários:
– Quarta, quinta e sexta: 19h e 21h30
Duração: aproximadamente 110 minutos
Classificação: livre
Onde: Patati Patatá Circo Show – Parque Shopping Bahia, Lauro de Freitas
Ingressos: disponíveis na bilheteria do circo e canais oficiais