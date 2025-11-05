AGENDA CULTURAL

Primeiro circo cristão do Brasil estreia temporada especial na Bahia

Espetáculo já foi assistido por 100 mil pessoas; sessões vão até o dia 21

Thais Borges

Publicado em 5 de novembro de 2025 às 12:43

Crédito: Divulgação

O primeiro espetáculo circense do Brasil vai aportar na Bahia a partir desta quarta-feira (5). Depois de passar por Curitiba, Rio de Janeiro e pelo Vira Brasil, no Allianz Parque, o “Seja Luz” fará sua estreia em Lauro de Freitas para uma temporada especial no Patati Patatá Circo Show, no Parque Shopping Bahia. As apresentações vão até o dia 21, com sessões às quartas, quintas e sexta-feiras às 19h e 21h30.

A montagem é uma criação do empresário Igor Faria, CEO do Patati Patatá. O espetáculo é considerado o primeiro circo cristão do Brasil e consegue juntar a grandiosidade das artes circenses à força e à emoção da música gospel. Há performances aéreas, figurinos deslumbrantes e banda ao vivo.

“Seja Luz” já foi assistido por mais de 100 mil pessoas em suas passagens por outras cidades. O roteiro é inspirado nos princípios bíblicos e percorre diferentes fases da música gospel no Brasil. No repertório, canções como “Lugar secreto”, “Hino da vitória”, “Porque Ele vive”, “Marca da promessa”, “Deserto”, “Bênçãos que não têm fim” e “Ousado amor” embalam a narrativa.

Enquanto os músicos se apresentam ao vivo, há números de malabarismo, acrobacias, equilibrismo, contorcionismo e apresentações aéreas. De acordo com a organização, é um espetáculo que mistura fé, emoção e arte.

Serviço

O quê: Espetáculo Seja Luz

Quando: de 5 a 21 de novembro

Horários:

– Quarta, quinta e sexta: 19h e 21h30

Duração: aproximadamente 110 minutos

Classificação: livre

Onde: Patati Patatá Circo Show – Parque Shopping Bahia, Lauro de Freitas