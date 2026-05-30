LUTO

Ex-prefeito de Salvador, Virgildásio de Senna morre aos 102 anos

Sepultamento acontece no Cemitério Campo Santo

Millena Marques

Publicado em 30 de maio de 2026 às 16:27

Virgildásio de Senna Crédito: Reprodução

Morreu neste sábado (30), aos 102 anos, o ex-prefeito de Salvador Virgildásio de Senna. A informação foi divulgada pela família.

Ele foi eleito prefeito da capital em outubro de 1962 e tomou posse em 7 de abril de 1963. Seu mandato, porém, foi interrompido pelo golpe militar de 1964, quando foi deposto e perdeu o cargo. Anos depois, também foi cassado pelo AI-5. Ele também foi eleito deputado deferal em duas ocasiões.

Natural de Santo Amaro e radicado em Salvador, Virgildásio era engenheiro de formação. Ele deflagrou a implantação dos projetos que compunham o chamado “Plano Mario Leal Ferreira”, no início da revolução urbana da capital.

"Apaixonado pelo Brasil, e, em especial, pela Bahia, Virgildásio dedicou sua vida a entender as raízes de nossas desigualdades e a tentar superá-las, primeiro como engenheiro, depois como político, mas sempre como Santamarense, e Cidadão Honorário de Salvador", diz trecho da nota.