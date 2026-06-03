BAHIA

Alimentos podres e infestação de pulgas: cães são resgatados de criadouro com sinais de maus-tratos

De acordo com as investigações, o local era usado para reprodução de animais e apresentava graves irregularidades

Elaine Sanoli

Publicado em 3 de junho de 2026 às 23:09

Cães são resgatados de local usado para reprodução em condições de maus-tratos Crédito: Divulgação

Treze cães encontrados em situação de abandono em um imóvel no bairro Tomba, em Feira de Santana, foram resgatados nesta quarta-feira (3). Os animais eram mantidos em condições insalubres e submetidos a maus-tratos.

A fiscalização ocorreu após denúncias que apontavam a prática de maus-tratos no local.

A inspeção contou com o acompanhamento de um médico-veterinário, que identificou uma série de irregularidades, entre elas alojamento inadequado, acúmulo excessivo de fezes e urina, que provocavam mau cheiro na vizinhança, alimentos em estado de decomposição, infestação de pulgas, além de riscos de afogamento e de contaminação por zoonoses.

Cães são resgatados de local usado para reprodução em condições de maus-tratos 1 de 8

De acordo com as apurações, o imóvel, que se encontrava em situação de abandono, funcionava há pelo menos quatro anos como local de reprodução de cães.

Além disso, conforme as denúncias recebidas, o responsável pelo espaço estaria descartando animais mortos em uma fossa, prática que pode representar risco à saúde pública e favorecer a proliferação de doenças.

Após o resgate, os cães foram encaminhados para um lar temporário, onde receberão os cuidados necessários. As investigações seguem em andamento para identificar e localizar o homem apontado como responsável pelo imóvel e pelos animais.