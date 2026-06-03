SUBURBANA

Ônibus é completamente destruído por incêndio em Salvador

Veículo sofreu uma pane elétrica

Elaine Sanoli

Publicado em 3 de junho de 2026 às 21:08

Ônibus é destruído por incêndio na Avenida Suburbana Crédito: Reprodução

Um ônibus pegou fogo no fim da tarde desta quarta-feira (3), em Salvador. O veículo trafegava pela Avenida Afrânio Peixoto, popularmente conhecida como Avenida Suburbana.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o veículo parado no meio da via, completamente tomado pelas chamas. Não houve registro de feridos.

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Segundo informações da Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), o veículo sofreu uma pane elétrica e acabou incendiando.

De acordo com o Núcleo de Operações Assistidas (NOA) da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), a ocorrência foi registrada por volta das 18h40.

Às 21h, as chamas já haviam sido completamente controladas, e o veículo aguardava apenas a chegada do guincho da própria empresa para remoção. A limpeza da via ficou sob responsabilidade da Empresa de Limpeza Urbana de Salvador (Limpurb). Nesse horário, o trânsito já fluía com tranquilidade.