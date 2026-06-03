POLÊMICA

Após Flávio José dizer que cancelou shows na Bahia por redução de cachê, MP aponta aumento de 40% no valor contratado

Cantor de forró fez desabafo após cachês serem reduzidos no estado

Maysa Polcri

Publicado em 3 de junho de 2026 às 19:12

Flávio José se apresenta na Bahia Crédito: Arnaldo Felix/Divulgação

O Ministério Público da Bahia (MPBA) informou nesta quarta-feira (3) que o cachê do cantor Flávio José para apresentações em municípios baianos passou de R$ 250 mil para R$ 350 mil entre o ano passado e este ano, um aumento de 40%. Segundo o órgão, a elevação foi um dos motivos que levaram à expedição de recomendações para que prefeituras revisem contratos de atrações artísticas custeadas com recursos públicos durante os festejos juninos.

A manifestação ocorre após o artista anunciar, por meio das redes sociais, que não realizará apresentações na Bahia durante o São João de 2026. Flávio José atribuiu a decisão à redução dos cachês determinada pelo Ministério Público e criticou a medida, afirmando que sempre priorizou o estado ao longo de sua carreira.

"Este ano a Bahia ficará sem minha presença, às vésperas da maior festa de manifestação cultural do Nordeste eu recebo a notícia que o MP da Bahia resolveu diminuir o meu cachê! Enquanto outros artistas que nada tem haver [sic] com forró ganham rios de dinheiro. É de um desrespeito sem tamanho", escreveu.

Cachês dos artistas no São João da Bahia em 2026 1 de 9

Em nota, o MPBA disse que tem encaminhado recomendações a mais de 100 municípios para que as contratações sigam parâmetros definidos em conjunto com os Tribunais de Contas do Estado (TCE) e dos Municípios (TCM). A orientação é que as prefeituras utilizem como referência a média dos valores pagos aos artistas em 2025, corrigidos pela inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

De acordo com o órgão, o objetivo é evitar aumentos considerados excessivos nos cachês pagos com dinheiro público. O MP destacou que, nas últimas quatro edições dos festejos juninos na Bahia, a média dos contratos artísticos saltou de cerca de R$ 200 mil para aproximadamente R$ 700 mil.

A discussão ocorre em meio à campanha "São João sem milhão", lançada pela União dos Municípios da Bahia (UPB) com apoio do Ministério Público. A iniciativa busca estimular contratações compatíveis com a realidade financeira das cidades e evitar gastos considerados excessivos durante os festejos juninos. Uma nota técnica do MP recomenda que as prefeituras baianas contratem artistas por cachês de até R$ 700 mil.