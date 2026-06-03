CAPITAL BAIANA

Foragido por homicídio é preso durante tentativa de fuga na Rodoviária de Salvador

Homem foi localizado na noite desta quarta-feira (3)

Elaine Sanoli

Publicado em 3 de junho de 2026 às 21:38

Foragido por homicídio é preso na Rodoviária de Salvador durante tentativa de fuga Crédito: Divulgação

Um homem foi preso na noite desta quarta-feira (3), durante uma tentativa de fuga pela Rodoviária de Salvador. Ele é investigado por homicídio e estava foragido da Justiça.



O suspeito possuía um mandado de prisão em aberto pelo crime de homicídio. Equipes das forças estaduais e federais de Segurança Pública o capturaram durante a Operação Hera.

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O foragido foi localizado e cercado por agentes da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) Bahia e do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).