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Foragido por homicídio é preso durante tentativa de fuga na Rodoviária de Salvador

Homem foi localizado na noite desta quarta-feira (3)

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 3 de junho de 2026 às 21:38

Foragido por homicídio é preso na Rodoviária de Salvador durante tentativa de fuga
Foragido por homicídio é preso na Rodoviária de Salvador durante tentativa de fuga Crédito: Divulgação

Um homem foi preso na noite desta quarta-feira (3), durante uma tentativa de fuga pela Rodoviária de Salvador. Ele é investigado por homicídio e estava foragido da Justiça.

O suspeito possuía um mandado de prisão em aberto pelo crime de homicídio. Equipes das forças estaduais e federais de Segurança Pública o capturaram durante a Operação Hera.

Foragido por homicídio é preso na Rodoviária de Salvador durante tentativa de fuga

Foragido por homicídio é preso na Rodoviária de Salvador durante tentativa de fuga por Divulgação
Foragido por homicídio é preso na Rodoviária de Salvador durante tentativa de fuga por Divulgação
Foragido por homicídio é preso na Rodoviária de Salvador durante tentativa de fuga por Divulgação
Foragido por homicídio é preso na Rodoviária de Salvador durante tentativa de fuga por Divulgação
Foragido por homicídio é preso na Rodoviária de Salvador durante tentativa de fuga por Divulgação
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Foragido por homicídio é preso na Rodoviária de Salvador durante tentativa de fuga por Divulgação

O foragido foi localizado e cercado por agentes da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) Bahia e do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Após a prisão, ele foi encaminhado à Polinter, onde foram adotadas as medidas necessárias para o cumprimento da ordem judicial.

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