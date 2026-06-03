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Elaine Sanoli
Publicado em 3 de junho de 2026 às 21:38
Um homem foi preso na noite desta quarta-feira (3), durante uma tentativa de fuga pela Rodoviária de Salvador. Ele é investigado por homicídio e estava foragido da Justiça.
O suspeito possuía um mandado de prisão em aberto pelo crime de homicídio. Equipes das forças estaduais e federais de Segurança Pública o capturaram durante a Operação Hera.
Foragido por homicídio é preso na Rodoviária de Salvador durante tentativa de fuga
O foragido foi localizado e cercado por agentes da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) Bahia e do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).
Após a prisão, ele foi encaminhado à Polinter, onde foram adotadas as medidas necessárias para o cumprimento da ordem judicial.