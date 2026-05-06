'HEAT STROKE'

Tontura, vômito e superaquecimento: corredor desmaia e atinge 42°C durante meia maratona

Eduardo Correia fez alerta após perder a consciência

Carol Neves

Publicado em 6 de maio de 2026 às 09:45

Corredor Eduardo Correia Crédito: Reprodução

O corredor Eduardo Correia passou por um episódio grave durante sua primeira meia maratona, no último domingo (3), na Maratona Internacional do Paraná. Após apresentar sinais como tontura, cãibras e desorientação, ele desmaiou e precisou de atendimento médico, com a temperatura corporal chegando a 42°C.

Em vídeo publicado nas redes sociais, Eduardo contou que iniciou a prova em um ritmo acima do que seu corpo conseguiria sustentar. O colapso veio já na reta final do percurso.

Corredor passou mal 1 de 4

“Eu saí em um ritmo muito forte, mas era a meta que eu tinha proposto a busca. No km 15, meu corpo mostrou que não ia suportar aquele ritmo. Quando eu passei no primeiro pórtico, meu corpo desligou. Eu cheguei na tenda médica inconsciente. Meu corpo aqueceu e chegou a 42 graus, considerando isso um hipertermia severa. E tive cãibra por todo o corpo”.

Na publicação, ele explicou que o quadro foi identificado como “heat stroke”, condição extrema causada pelo superaquecimento do organismo. “O quadro que me ocorreu ontem foi característico de ‘Heat Stroke’ onde a temperatura corporal ultrapassa os 40°C e o corpo perde a capacidade de se resfriar, provavelmente aconteceu pela umidade relativa do ar que estava extremamente alta e meu corpo no limite não transferia calor com o externo, sendo assim superaquecendo!”

Condição grave e risco de morte

O “heat stroke” é a forma mais severa das doenças relacionadas ao calor e costuma aparecer em esportes de resistência. Especialistas explicam que se trata de uma falha no mecanismo de controle térmico do corpo, o que eleva a temperatura corporal e coloca a pessoa com risco de danos nos órgãos. Há casos extremos em que a condição provoca morte.

O quadro evolui rapidamente e afeta principalmente o sistema neurológico. Entre os sintomas estão confusão mental, desorientação, tontura, fraqueza intensa, náuseas, vômitos, dor de cabeça, pele quente, batimentos acelerados e respiração ofegante.

O que fazer na hora

A recomendação, nesses casos, é interromper imediatamente o esforço físico e procurar ajuda. Continuar a prova pode agravar o quadro.

O tratamento precisa ser rápido para reduzir a temperatura corporal. Entre as medidas estão retirar a pessoa do sol, levá-la para um local fresco, remover roupas em excesso, aplicar água fria ou gelo - principalmente em regiões como pescoço, axilas e virilha -, além de hidratação, se houver consciência, e acionamento urgente de socorro médico.

O vídeo divulgado pelo corredor mostra momentos do socorro, inclusive quando ele foi colocado na água gelada, em tentativa de baixar a temperatura corporal.

Recuperação exige cautela

Mesmo após o atendimento inicial, é necessário acompanhamento médico. Exames devem ser feitos para avaliar possíveis danos ao organismo. O principal é fazer uma avaliação cardiológica antes de retomar os treinos, pois a sobrecarga sofrida pelo coração pelo calor extremo pode prejudicar a pessoa.