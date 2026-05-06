CARGA HORÁRIA DE 40H

Sesab abre processo seletivo com 41 vagas para Salvador e interior da Bahia

Prazo é até 21 de maio

Esther Morais

Publicado em 6 de maio de 2026 às 09:28

Carteira de Trabalho Digital. Crédito: Foto: Gil Leonardi/Imprensa MG

A Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) abriu nesta quarta-feira (6) o processo seletivo simplificado com 41 vagas para contratação de motoristas em Regime Especial de Direito Administrativo (Reda). As inscrições estarão abertas até 21 de maio, por meio do site.

As vagas são destinadas a Salvador e cidades do interior, como Feira de Santana, Vitória da Conquista, Ilhéus, Juazeiro e Barreiras. Os profissionais vão atuar no transporte de imunizantes e equipes de saúde, com foco no reforço das campanhas de vacinação e no combate às arboviroses.

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Para participar, é necessário ter nível fundamental completo e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) com anotação de atividade remunerada (EAR), emitida há pelo menos um ano.

O edital prevê três funções: Motorista I, com exigência de CNH categoria B; Motorista II, com CNH categoria D; e Motorista III, com CNH categoria E, voltado à condução de veículos de grande porte.

A carga horária é de 40 horas semanais, com contratos de até 36 meses, podendo ser prorrogados por igual período. Os selecionados deverão ter disponibilidade para viagens por todo o estado, podendo permanecer em deslocamento por até 15 dias no mês.

O processo seletivo será realizado em duas etapas, com análise das informações declaradas na inscrição e avaliação curricular, considerando experiência profissional, qualificação e tempo de habilitação.