POLÍCIA

Diretor de escola é preso suspeito de abuso sexual contra aluno autista na Bahia

Vítima de 15 anos relatou à mãe ter sofrido “um constrangimento” dentro da escola

Wendel de Novais

Publicado em 6 de maio de 2026 às 09:08

Diretor foi preso por abuso sexual Crédito: Reprodução

Maxuel D'ajuda Santiago, o diretor da Escola Municipal Profª. Rita de Cássia Silva Santos, localizada em Arraial d’Ajuda, distrito turístico de Porto Seguro, no extremo sul da Bahia, foi preso na terça-feira (5), sob suspeita de abusar sexualmente de um estudante de 15 anos diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

De acordo com a Polícia Civil, a prisão ocorreu após o cumprimento de um mandado de prisão temporária, com duração de 30 dias, além de dois mandados de busca domiciliar. O investigado é suspeito do crime de estupro de vulnerável, que teria ocorrido no dia 24 de abril deste ano, em uma unidade escolar do mesmo distrito, após um passeio coletivo a uma praia da cidade.

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Segundo as investigações, o adolescente, matriculado em regime especial, contou à mãe que havia sofrido “um constrangimento”. Em relato detalhado, ele confirmou o abuso.O caso foi inicialmente registrado na delegacia da região, e, a partir daí, a autoridade policial determinou diligências imediatas na unidade de ensino, além do encaminhamento da vítima para exame pericial.

As apurações reuniram elementos considerados suficientes para embasar pedidos judiciais, que foram autorizados pela 2ª Vara Criminal, com parecer favorável do Ministério Público. O suspeito se apresentou acompanhado de advogado e acompanhou o cumprimento dos mandados. Durante as buscas, um equipamento do tipo DVR foi apreendido em um imóvel indicado como residência, localizado na zona rural de Vale Verde.