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Lora do PCE: mulher presa por integrar facção usava adolescentes como ‘mulas do tráfico’ na Bahia

Wennia Tatiana Alves da Silva, 43 anos, foi presa após ser condenada

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 6 de maio de 2026 às 08:43

Wennia Tatiana foi presa em Porto Seguro Crédito: Reprodução

Apontada como integrante do Primeiro Comando de Eunápolis (PCE), facção que virou célula do Comando Vermelho (CV) Wennia Tatiana Alves da Silva, 43 anos, foi presa em Porto Seguro após condenação definitiva pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico, o que rendeu para ela uma pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, além de multa

De acordo processo contra ela, que era chamada de ‘Lora’ por outros integrantes do grupo, Wennia fazia parte de um braço da facção com atuação no distrito de Vera Cruz, onde exercia função dentro da estrutura do tráfico. Ela atuava na venda de drogas em menor escala, mas com participação frequente nas atividades do grupo.

Wennia Tatiana foi presa em Porto Seguro

Wennia Tatiana foi presa em Porto Seguro por Reprodução
Wennia Tatiana foi presa em Porto Seguro por Reprodução
Wennia Tatiana foi presa em Porto Seguro por Reprodução
Wennia Tatiana foi presa em Porto Seguro por Reprodução
Wennia Tatiana foi presa em Porto Seguro por Reprodução
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Wennia Tatiana foi presa em Porto Seguro por Reprodução

A decisão judicial também destacou que o grupo utilizava adolescentes no transporte de drogas entre cidades, o que agravou a responsabilização penal dos envolvidos. O conjunto de provas aponta ainda que Wennia mantinha contato constante com outros integrantes da organização, contribuindo para a distribuição das drogas na região.

Interceptações telefônicas utilizadas no processo mostram que a condenada intermediava negociações, organizava entregas e tratava diretamente de pagamentos relacionados à venda de drogas. Em algumas situações, também articulava prazos para que usuários quitassem valores após receberem os entorpecentes.

Durante o interrogatório, ela negou envolvimento direto, alegando participação pontual, versão que foi considerada incompatível com as evidências reunidas. Após a prisão, ela foi encaminhada para a 1ª Delegacia Territorial de Porto Seguro, onde permanece à disposição da Justiça e deve passar por audiência de custódia.

A captura foi realizada por equipes do GATTI Descobrimento e do Serviço de Investigação (SI) da unidade policial, após trabalho de inteligência que incluiu diligências de campo, monitoramento e cruzamento de informações para localizar a condenada, que vinha se esquivando da ação policial.

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Tags:

Traficante Wennia Tatiana Alves da Silva Primeiro Comando de Eunápolis

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