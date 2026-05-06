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Precatórios do Fundef começam a ser pagos a servidores na Bahia nesta quinta-feira (7)

Valores contemplam professores, servidores e especialistas que atuaram entre 1997 e 2006

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 6 de maio de 2026 às 11:08

Secretaria de Educação de Feira de Santana Crédito: Reprodução

Os valores referentes aos precatórios do Fundef destinados aos profissionais da rede municipal de Educação de Feira de Santana começam a ser pagos nesta quinta-feira (7). A confirmação foi feita pelo prefeito José Ronaldo.

De acordo com o gestor, a administração municipal já tornou pública a relação dos trabalhadores que têm direito ao benefício. Estão incluídos servidores que atuaram efetivamente entre os anos de 1997 e 2006 na rede pública de ensino do município.

Informações sobre Feira de Santana

Feira de Santana tem 1.304,425 km² por Reprodução
Em 2022, a taxa de escolarização de 6 a 14 anos era de 97,56% em Feira por Reprodução/Youtube
A taxa de mortalidade infantil média na cidade é de 10,54 para 1.000 nascidos vivos por Thuane Maria/GOVBA
Feira de Santana apresenta 63,8% de domicílios com esgotamento sanitário adequado por Google Street View
Último censo identificou 616.272 pessoas em Feira de Santana por Reprodução
Em 2021, o PIB per capita de Feira de Santana era de R$ 27.691,08 por César Marques/Matheus Landim/GOVBA
Câmara Municipal de Feira de Santana por Divulgação
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Feira de Santana tem 1.304,425 km² por Reprodução

“Ao todo, são 2.615 profissionais, entre professores, secretários escolares e especialistas em educação, habilitados após a conclusão de toda a análise administrativa, seguindo critérios legais e com total transparência”, informou.

A lista completa dos contemplados foi divulgada no Diário Oficial do Município. O pagamento corresponde à divisão de, no mínimo, 60% dos recursos repassados pela União, conforme previsto na legislação.

Serão beneficiados profissionais que estavam na ativa à época, além de aposentados e contratados por meio do Regime Especial de Direito Administrativo (Reda), desde que tenham exercido funções no período estabelecido.

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Tags:

Feira de Santana Projeto de lei Garante Precatório E Abono aos Professores da Rede Estadual Professores

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