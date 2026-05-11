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Neojiba faz apresentação gratuita em estação de metrô de Salvador

Evento acontece nesta terça-feira (12), às 15h, na Estação Pirajá

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 11 de maio de 2026 às 15:41

Grupo de Cordas Dedilhadas do Neojiba
Grupo de Cordas Dedilhadas do Neojiba Crédito: Divulgação/Neojiba

O Grupo de Cordas Dedilhadas do Neojiba realiza uma apresentação gratuita nesta terça-feira (12), às 15h, na Estação Pirajá, em Salvador. A iniciativa faz parte do projeto Circuito Bahia, promovido pelo Metrô Bahia, empresa da plataforma de Trilhos da Motiva.

A apresentação contará com a participação de 10 integrantes do núcleo musical e integra a proposta do Circuito Bahia de transformar as estações em espaços de valorização da cultura, da memória e da identidade baiana. O projeto reúne ações artísticas e culturais voltadas aos clientes do metrô, aproximando o público de experiências ligadas à música, à arte e às tradições locais.

Segundo Cléo Garcia, gerente de Estações e Terminais do Metrô Bahia, a parceria com o NEOJIBA reforça o compromisso da concessionária com o acesso à cultura. “O Circuito Bahia foi pensado justamente para aproximar os clientes de manifestações artísticas que despertam pertencimento e fortalecem a conexão com a cultura local dentro dos espaços do sistema metroviário”, afirma.

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Criado em 2014, o Núcleo de Cordas Dedilhadas do Neojiba desenvolve atividades de ensino e performance musical para crianças e jovens entre 8 e 23 anos, com formações de violão, cavaquinho e bandolim. Ao longo da trajetória, os grupos já realizaram apresentações em teatros, escolas, igrejas e bibliotecas de Salvador e de cidades do interior baiano.

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Bahia Salvador

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