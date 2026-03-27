Salvador terá chuva frequente e trovoadas neste fim de semana

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Esther Morais
Publicado em 27 de março de 2026 às 09:12
O fim de semana será de tempo instável em Salvador, com previsão de sol entre nuvens e pancadas de chuva entre esta sexta-feira (27) e o domingo (29), segundo a Climatempo.
Nesta sexta-feira (27), a previsão é de sol com algumas nuvens e chuva rápida durante o dia e à noite. Os termômetros variam entre 22°C e 29°C, com acumulado de 20,2 mm e 91% de chance de chuva.
O que fazer durante o temporal?
No sábado (28), o tempo segue semelhante, mas com previsão de pancadas de chuva e trovoadas. A temperatura permanece entre 22°C e 29°C, e o volume de chuva pode chegar a 39,9 mm, com 93% de probabilidade.
Já no domingo (29), o dia será de sol com algumas nuvens e pancadas de chuva ao longo do dia e da noite. As temperaturas variam entre 24°C e 27°C, com acumulado previsto de 10,2 mm.
A previsão indica ainda umidade elevada, acima de 90%, e ventos entre 15 km/h e 16 km/h ao longo do período.