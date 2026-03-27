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Salvador terá chuva frequente e trovoadas neste fim de semana

Previsão indica pancadas ao longo do dia e volumes mais elevados no sábado

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 27 de março de 2026 às 09:12

Chuva em Salvador
Chuva em Salvador Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

O fim de semana será de tempo instável em Salvador, com previsão de sol entre nuvens e pancadas de chuva entre esta sexta-feira (27) e o domingo (29), segundo a Climatempo.

Nesta sexta-feira (27), a previsão é de sol com algumas nuvens e chuva rápida durante o dia e à noite. Os termômetros variam entre 22°C e 29°C, com acumulado de 20,2 mm e 91% de chance de chuva.

O que fazer durante o temporal?

Fique dentro de casa e longe de janelas por Shutterstock
Desconecte aparelhos eletrônicos por Paulo Pinto/Agência Brasil
Evite ruas alagadas por Paulo Pinto / Agência Brasil
Não use celular conectado na tomada por Arisson Marinho/CORREIO
Busque um local seguro se estiver na rua por Shutterstock
1 de 5
Fique dentro de casa e longe de janelas por Shutterstock

No sábado (28), o tempo segue semelhante, mas com previsão de pancadas de chuva e trovoadas. A temperatura permanece entre 22°C e 29°C, e o volume de chuva pode chegar a 39,9 mm, com 93% de probabilidade.

Já no domingo (29), o dia será de sol com algumas nuvens e pancadas de chuva ao longo do dia e da noite. As temperaturas variam entre 24°C e 27°C, com acumulado previsto de 10,2 mm.

A previsão indica ainda umidade elevada, acima de 90%, e ventos entre 15 km/h e 16 km/h ao longo do período.

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Chuva

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