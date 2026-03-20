ECONOMIA

Cemig leva comercialização de energia elétrica para empresas do Norte e Nordeste

Contratação no ambiente livre reduz custos e fortalece compromissos ambientais

Estúdio Correio

Publicado em 20 de março de 2026 às 09:38

Vice-presidente de Comercialização da Cemig, Sérgio Lopes, durante reunião na sede da empresa Crédito: Divulgação Cemig

Empresas das regiões Norte e Nordeste podem contratar a Energia Livre Cemig no Mercado Livre de Energia. A comercializadora do grupo Cemig também atua nessas regiões, permitindo que negócios locais adquiram energia diretamente da companhia, mesmo continuando conectados à distribuidora responsável pelo fornecimento na região.

No Ambiente de Contratação Livre, empresas enquadradas no grupo tarifário A, independentemente do porte, têm a possibilidade de escolher de quem comprar energia elétrica. O modelo amplia a autonomia na contratação e pode resultar em economia significativa nas faturas, além de oferecer maior previsibilidade de custos e contribuir para o cumprimento de metas ambientais.

Cemig 1 de 10

A energia comercializada pela Cemig é proveniente de fontes 100% renováveis e possui certificação que comprova a redução de emissões de carbono. Essa característica tem sido um diferencial para empresas que buscam fortalecer compromissos ligados à agenda ESG. Segundo a companhia, organizações que aderem ao Energia Livre Cemig também podem obter descontos relevantes na conta de luz.

A Cemig atua no Mercado Livre de Energia desde sua criação, na década de 2000, e lidera o segmento. A empresa foi a primeira comercializadora do país a ultrapassar a marca de 10 mil unidades consumidoras atendidas no Ambiente de Contratação Livre.

Nos últimos anos, grandes e médias empresas têm migrado para o Mercado Livre de Energia em busca de redução de custos, maior eficiência energética e avanços em sustentabilidade. A diminuição das despesas com eletricidade pode permitir que recursos sejam direcionados para investimentos estratégicos e expansão dos negócios.

Como parte de sua estratégia de inovação, a Energia Livre Cemig também lançou o primeiro e-commerce de energia do Brasil. A plataforma, disponível em energialivre.cemig.com.br, oferece simulações gratuitas e personalizadas e permite que a contratação seja realizada de forma totalmente online.

Com a expansão para o Norte e Nordeste, a companhia reforça sua atuação nacional e amplia o acesso de empresas ao Mercado Livre de Energia.