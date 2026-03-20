CULTURA

Teatro grátis em Salvador e Feira: veja programação especial do Mês do Teatro

Espetáculos gratuitos acontecem entre 20 e 29 de março, com apresentações ao ar livre e programação para todas as idades nas duas cidades

Estúdio Correio

Publicado em 20 de março de 2026 às 09:15

Teatro Para Todos - Candomblé da Barroquinha Crédito: Victor Balde

O mês de março, marcado pelas celebrações do Dia Internacional do Teatro, ganha uma programação especial na Bahia com a segunda edição do projeto Teatro para Todos, que leva espetáculos gratuitos à Feira de Santana e Salvador, entre os dias 20 e 29 de março. A iniciativa é patrocinada pela Larco Petróleo, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet), e realizada pelo Ministério da Cultura.

Com expectativa de atrair mais de 5 mil pessoas, o projeto cria palcos gratuitos em espaços públicos e promove o encontro entre artistas e espectadores, fortalecendo a cena cultural e ampliando o acesso ao teatro nas duas maiores cidades do estado. A abertura acontece em Feira de Santana, no Teatro do Centro de Convenções, e segue para Salvador, onde um palco ao ar livre será montado na Praça Dois de Julho, no Campo Grande.

Teatro para Todos 1 de 9

Ao longo de cinco dias de programação, o público poderá assistir a produções da cena contemporânea do teatro baiano, além de um espetáculo premiado da cena paulista. A curadoria da mostra, assinada pela atriz, pesquisadora e dramaturga Mônica Santana, também reúne montagens voltadas ao público infantil e juvenil e obras que dialogam com temas como identidade, memória, ancestralidade e transformação social. “A ideia é valorizar a pluralidade da cena contemporânea e convidar mais pessoas a viver a experiência do teatro”, afirma a curadora.

Investimento em cultura e fortalecimento de políticas públicas

A participação da Larco no projeto integra uma estratégia contínua de investimento social voltada à cultura nos territórios onde a empresa atua. Com forte presença no Nordeste e mais de 30 operações no país, a companhia vem ampliando o apoio a iniciativas que conectam arte e desenvolvimento local.

“Como empresa baiana, a Larco acredita no poder da cultura como ferramenta de transformação social. Apoiar projetos como o Teatro para Todos é uma forma de fortalecer a cena artística e ampliar o acesso do público”, afirma Ana Paula Evangelista, diretora de Marketing da Larco.

Além de celebrar o Mês do Teatro, o projeto reforça a importância das políticas públicas de incentivo à cultura no Brasil. A Lei Rouanet, principal mecanismo de fomento cultural do país, permite que empresas invistam em projetos culturais aprovados pelo Ministério da Cultura, ampliando o alcance de iniciativas que promovem acesso à arte e valorização da produção cultural brasileira.

Programação em Feira de Santana - Teatro do Centro de Convenções

20 de março (sexta-feira)

19h30 – Dionísia do Agreste

Inspirado na obra Tieta do Agreste, de Jorge Amado, e na tragédia grega As Bacantes, de Eurípedes, o espetáculo é uma “opereta drag” que acompanha o retorno triunfal de Dionísia à sua cidade natal para consumar uma vingança. A montagem mistura teatro musical, performance, poesia e dança em uma estética vibrante e queer, criando uma tragicomédia greco-baiana que revisita temas como desejo, poder e identidade.

21 de março (sábado)

16h – O Mundo das Minhas Palavras

Vencedor do Prêmio Braskem de Teatro, o espetáculo infantojuvenil reflete de forma lúdica sobre a maneira como as crianças constroem seu vocabulário e sua identidade. Com música, humor e interação com o público, a peça propõe uma reflexão sobre o papel dos adultos na formação dos significados e na construção do discurso social e político das novas gerações.

20h – O Sapato do Meu Tio

Unindo drama e comédia por meio da linguagem do teatro físico e da palhaçaria, o espetáculo não verbal acompanha a relação entre um palhaço veterano — o Tio — e seu aprendiz — o Sobrinho. A trama aborda rituais de passagem, memória e transmissão de saberes entre gerações com poesia, sensibilidade e humor.

Programação em Salvador - Praça Dois de Julho (Campo Grande)

27 de março (sexta-feira)

19h – Buraquinhos ou o vento é inimigo do picumã

A peça acompanha a trajetória de um menino negro, nascido e criado em Guaianases, na zona leste de São Paulo, que ao sair de casa para comprar pão no primeiro dia do ano sofre uma abordagem policial. A partir desse episódio, inicia-se uma jornada de sobrevivência que atravessa países da América Latina e da África. Com elementos de realismo fantástico, o espetáculo denuncia o genocídio da população negra.

28 de março (sábado)

15h – Dandara na Terra dos Palmares

Voltado ao público infantojuvenil, o espetáculo revisita a história ancestral a partir do princípio da Sankofa, refletindo sobre resistência, identidade e pertencimento. A trama acompanha Dandara, uma menina negra que enfrenta o racismo na escola e, marcada pela experiência, passa a rejeitar seu próprio nome e suas origens — até iniciar um processo de reconexão com sua ancestralidade.

19h – Namíbia, Não!

A obra apresenta um Brasil distópico em que uma medida provisória determina que todos os cidadãos com ascendência africana sejam enviados de volta ao continente africano para “corrigir” o erro histórico da escravidão. A narrativa acompanha os advogados André e Antônio diante dessa realidade absurda, provocando reflexões sobre racismo, identidade e pertencimento.

29 de março (domingo)

15h – Infinito

Espetáculo infantojuvenil que mistura teatro e dança para contar a história de Tayó, um menino profundamente ligado à sua avó. Após a partida dela, o personagem inicia uma travessia interior marcada por memórias, ancestralidade e descoberta, refletindo sobre vida, morte e transformação.

18h – Candomblé da Barroquinha

A peça acompanha Marcelina, uma jovem abian que cresce participando das festas da roça e vive um dia de descobertas que revelam seu papel na preservação cultural e espiritual de sua comunidade. A narrativa transporta o público para o cotidiano do fictício Terreiro da Barroquinha e para a história do território simbólico onde o Candomblé floresceu na Bahia.

Todas as apresentações têm entrada gratuita, ampliando o acesso da população à produção cultural.

Sobre o projeto

O Teatro para Todos é uma iniciativa dedicada à democratização do acesso às artes cênicas, criando palcos gratuitos em espaços públicos e aproximando artistas e público. O projeto valoriza a pluralidade da cena teatral brasileira e promove experiências culturais acessíveis para diferentes públicos e faixas etárias.

SERVIÇO

Teatro para Todos – Edição II

Feira de Santana

Datas: 20 e 21 de março

Onde: Teatro do Centro de Convenções (R. Tupinambás, 69 – São João)

Salvador

Datas: 27 a 29 de março

Onde: Praça Dois de Julho – Largo do Campo Grande

Entrada gratuita

Teatro para Todos – Edição II é um projeto realizado por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet), com patrocínio da Larco Petróleo e produção da Maré Produções Culturais. Realização: Ministério da Cultura, Governo Federal – Brasil, Do Lado do Povo Brasileiro.