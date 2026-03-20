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Teatro grátis em Salvador e Feira: veja programação especial do Mês do Teatro

Espetáculos gratuitos acontecem entre 20 e 29 de março, com apresentações ao ar livre e programação para todas as idades nas duas cidades

  • Foto do(a) author(a) Estúdio Correio

  • Estúdio Correio

Publicado em 20 de março de 2026 às 09:15

TeatroParaTodos
Teatro Para Todos - Candomblé da Barroquinha Crédito: Victor Balde

O mês de março, marcado pelas celebrações do Dia Internacional do Teatro, ganha uma programação especial na Bahia com a segunda edição do projeto Teatro para Todos, que leva espetáculos gratuitos à Feira de Santana e Salvador, entre os dias 20 e 29 de março. A iniciativa é patrocinada pela Larco Petróleo, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet), e realizada pelo Ministério da Cultura.

Com expectativa de atrair mais de 5 mil pessoas, o projeto cria palcos gratuitos em espaços públicos e promove o encontro entre artistas e espectadores, fortalecendo a cena cultural e ampliando o acesso ao teatro nas duas maiores cidades do estado. A abertura acontece em Feira de Santana, no Teatro do Centro de Convenções, e segue para Salvador, onde um palco ao ar livre será montado na Praça Dois de Julho, no Campo Grande.

Teatro para Todos

Teatro Para Todos por Diney Araújo
Teatro Para Todos por Isabela Bugmann
Teatro Para Todos por Victor Balde
Teatro Para Todos por Igor Cerqueira
Teatro Para Todos por Victor Balde
Teatro Para Todos por Caio Lírio
Teatro Para Todos por Diney Araújo
Teatro Para Todos por Arte Sintonia
Teatro Para Todos por Caio Lírio
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Teatro Para Todos por Diney Araújo

Ao longo de cinco dias de programação, o público poderá assistir a produções da cena contemporânea do teatro baiano, além de um espetáculo premiado da cena paulista. A curadoria da mostra, assinada pela atriz, pesquisadora e dramaturga Mônica Santana, também reúne montagens voltadas ao público infantil e juvenil e obras que dialogam com temas como identidade, memória, ancestralidade e transformação social. “A ideia é valorizar a pluralidade da cena contemporânea e convidar mais pessoas a viver a experiência do teatro”, afirma a curadora.

Investimento em cultura e fortalecimento de políticas públicas

A participação da Larco no projeto integra uma estratégia contínua de investimento social voltada à cultura nos territórios onde a empresa atua. Com forte presença no Nordeste e mais de 30 operações no país, a companhia vem ampliando o apoio a iniciativas que conectam arte e desenvolvimento local.

“Como empresa baiana, a Larco acredita no poder da cultura como ferramenta de transformação social. Apoiar projetos como o Teatro para Todos é uma forma de fortalecer a cena artística e ampliar o acesso do público”, afirma Ana Paula Evangelista, diretora de Marketing da Larco.

Além de celebrar o Mês do Teatro, o projeto reforça a importância das políticas públicas de incentivo à cultura no Brasil. A Lei Rouanet, principal mecanismo de fomento cultural do país, permite que empresas invistam em projetos culturais aprovados pelo Ministério da Cultura, ampliando o alcance de iniciativas que promovem acesso à arte e valorização da produção cultural brasileira.

Programação em Feira de Santana - Teatro do Centro de Convenções

20 de março (sexta-feira)

19h30 – Dionísia do Agreste

Inspirado na obra Tieta do Agreste, de Jorge Amado, e na tragédia grega As Bacantes, de Eurípedes, o espetáculo é uma “opereta drag” que acompanha o retorno triunfal de Dionísia à sua cidade natal para consumar uma vingança. A montagem mistura teatro musical, performance, poesia e dança em uma estética vibrante e queer, criando uma tragicomédia greco-baiana que revisita temas como desejo, poder e identidade.

21 de março (sábado)

16h – O Mundo das Minhas Palavras

Vencedor do Prêmio Braskem de Teatro, o espetáculo infantojuvenil reflete de forma lúdica sobre a maneira como as crianças constroem seu vocabulário e sua identidade. Com música, humor e interação com o público, a peça propõe uma reflexão sobre o papel dos adultos na formação dos significados e na construção do discurso social e político das novas gerações.

20h – O Sapato do Meu Tio

Unindo drama e comédia por meio da linguagem do teatro físico e da palhaçaria, o espetáculo não verbal acompanha a relação entre um palhaço veterano — o Tio — e seu aprendiz — o Sobrinho. A trama aborda rituais de passagem, memória e transmissão de saberes entre gerações com poesia, sensibilidade e humor.

Programação em Salvador - Praça Dois de Julho (Campo Grande)

27 de março (sexta-feira)

19h – Buraquinhos ou o vento é inimigo do picumã

A peça acompanha a trajetória de um menino negro, nascido e criado em Guaianases, na zona leste de São Paulo, que ao sair de casa para comprar pão no primeiro dia do ano sofre uma abordagem policial. A partir desse episódio, inicia-se uma jornada de sobrevivência que atravessa países da América Latina e da África. Com elementos de realismo fantástico, o espetáculo denuncia o genocídio da população negra.

28 de março (sábado)

15h – Dandara na Terra dos Palmares

Voltado ao público infantojuvenil, o espetáculo revisita a história ancestral a partir do princípio da Sankofa, refletindo sobre resistência, identidade e pertencimento. A trama acompanha Dandara, uma menina negra que enfrenta o racismo na escola e, marcada pela experiência, passa a rejeitar seu próprio nome e suas origens — até iniciar um processo de reconexão com sua ancestralidade.

19h – Namíbia, Não!

A obra apresenta um Brasil distópico em que uma medida provisória determina que todos os cidadãos com ascendência africana sejam enviados de volta ao continente africano para “corrigir” o erro histórico da escravidão. A narrativa acompanha os advogados André e Antônio diante dessa realidade absurda, provocando reflexões sobre racismo, identidade e pertencimento.

29 de março (domingo)

15h – Infinito

Espetáculo infantojuvenil que mistura teatro e dança para contar a história de Tayó, um menino profundamente ligado à sua avó. Após a partida dela, o personagem inicia uma travessia interior marcada por memórias, ancestralidade e descoberta, refletindo sobre vida, morte e transformação.

18h – Candomblé da Barroquinha

A peça acompanha Marcelina, uma jovem abian que cresce participando das festas da roça e vive um dia de descobertas que revelam seu papel na preservação cultural e espiritual de sua comunidade. A narrativa transporta o público para o cotidiano do fictício Terreiro da Barroquinha e para a história do território simbólico onde o Candomblé floresceu na Bahia.

Todas as apresentações têm entrada gratuita, ampliando o acesso da população à produção cultural.

Sobre o projeto

Teatro para Todos é uma iniciativa dedicada à democratização do acesso às artes cênicas, criando palcos gratuitos em espaços públicos e aproximando artistas e público. O projeto valoriza a pluralidade da cena teatral brasileira e promove experiências culturais acessíveis para diferentes públicos e faixas etárias.

SERVIÇO

Teatro para Todos – Edição II

Feira de Santana

Datas: 20 e 21 de março

Onde: Teatro do Centro de Convenções (R. Tupinambás, 69 – São João)

Salvador

Datas: 27 a 29 de março

Onde: Praça Dois de Julho – Largo do Campo Grande

Entrada gratuita

Teatro para Todos – Edição II é um projeto realizado por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet), com patrocínio da Larco Petróleo e produção da Maré Produções Culturais. Realização: Ministério da Cultura, Governo Federal – Brasil, Do Lado do Povo Brasileiro.

Este conteúdo não representa a opinião do jornal Correio e é de responsabilidade do autor.

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