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Carta Aberta ao Legislativo Municipal de Salvador

Concessionária do Aeroporto de Salvador esclarece funcionamento do novo sistema de embarque rápido e reforça diálogo institucional

Estúdio Correio

Publicado em 7 de maio de 2026 às 09:29

Concessionária implementa modelo de parada rápida para melhorar fluxo de veículos no aeroporto Crédito: Will Recarey

Senhores Vereadores,

A Concessionária do Aeroporto de Salvador reconhece, respeita e valoriza o papel da Câmara Municipal na defesa dos melhores interesses da população de Salvador. Sabemos que sua atuação busca garantir qualidade de vida e segurança para os cidadãos, além de contribuir para a melhoria da vida destas pessoas.

Nesse sentido, reafirmamos que o diálogo entre instituições é fundamental para a construção das melhores soluções para a população. Entretanto, entendemos que algumas manifestações recentes sobre o sistema Kiss&Fly, que está em fase de testes, tem gerado questionamentos que consideramos importantes esclarecer de forma objetiva e transparente. O modelo foi concebido, após estudos técnicos de mobilidade, para organizar o acesso ao aeroporto e reduzir problemas recorrentes de congestionamento, fila dupla, entre outros inconvenientes.

O sistema prevê parada rápida gratuita dentro do tempo estabelecido, assegurando o embarque e desembarque confortável, bem como a rotatividade e acesso a todos os usuários. A cobrança ocorrerá apenas em situações específicas, quando o tempo de permanência exceder o limite definido. Vale lembrar que a permanência prolongada no meio-fio já configura infração às regras de trânsito vigentes, ou seja, a lógica de uso do espaço permanece a mesma. Reforçamos que pessoas com deficiência são isentas da cobrança, conforme amplamente comunicado.

Cabe ressaltar que este sistema confronta também um outro problema grave e muito reportado em nossa ouvidoria: a atuação de motoristas clandestinos, que prejudicam taxistas e condutores de aplicativos regulares, além de ser um risco à segurança do passageiro. Não podemos esperar que tragédias ocorram, como já se registrou em outras cidades, para agir. Casos de cobranças indevidas e abordagens irregulares acontecem e o aeroporto é cobrado para atuar preventivamente.

Paralelamente, também como ação de ordenamento do meio-fio, foi criado um bolsão destinado a motoristas de aplicativo, garantindo mais segurança, conforto e acesso rápido ao terminal. Antes dessa medida, esses profissionais ocupavam de maneira desordenada e irregular a área próxima ao bambuzal. A situação causava tanta insegurança social e viária, que chegou a vitimar fatalmente um lavador de carro que ali estava. Eles sofriam com condições de insalubridade e vulnerabilidade.

A concessionária tem uma trajetória de mais de oito anos de atuação conjunta com a cidade e o estado, promovendo turismo, negócios e levando o nome da Bahia mundo afora. Ao longo desse período, temos contribuído para o desenvolvimento da cidade, seja pela expansão da malha aeroviária, pela melhoria da experiência dos usuários e pela atuação social, especialmente no que se refere à diversidade. Somos ainda referência internacional em sustentabilidade, e mostramos ao Brasil que em Salvador temos negócios conectados com as necessidades globais, que aplicam soluções inovadoras e dão orgulho aos baianos.

Como já comunicado anteriormente, através de carta protocolada em março junto à instituição, permanecemos à disposição para comparecer à Câmara Municipal, prestar esclarecimentos e apresentar resultados de nossas ações. Reiteramos nosso compromisso com a transparência e colocamo-nos à disposição para construir, em conjunto com esta Casa Legislativa, soluções que atendam aos interesses dos usuários do aeroporto e de toda a população de Salvador e região.

Atenciosamente,

Concessionária do Aeroporto de Salvador