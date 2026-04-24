ESPORTE

Inscrições para Corrida do SESI encerram no domingo (26); prova deve reunir mais de 3 mil em Salvador

Evento acontece no dia 1º de maio, feriado do Dia do Trabalhador, no Parque dos Ventos, com percursos de 3, 5 e 10 km



G Estúdio Correio

Gabriela Araújo

Publicado em 24 de abril de 2026 às 06:00

Corrida do SESI está na 2ª edição e será realizada simultaneamente em todas as capitais do país Crédito: Valter Pontes/Coperphoto/Sistema FIEB

Interessados em participar da 2ª Corrida Nacional do SESI, no dia 1º de maio, feriado do Dia do Trabalhador, devem realizar a inscrição no site do evento até domingo (26). O evento é uma correalização do Conselho Nacional do SESI e dos Departamentos Regionais do SESI. Para essa edição, a expectativa é reunir mais de 3.500 participantes na Bahia e mais 65 mil em todo o Brasil.

“A Corrida do SESI consolida-se como uma importante ferramenta de promoção da saúde, no estímulo à prática de atividades físicas e na construção de uma cultura mais saudável para a indústria e a sociedade”, afirmou Luisa Lima, gerente de saúde do SESI Bahia.

Corrida do SESI 1 de 8

Atletas com deficiências terão vagas gratuitas até 10% do limite técnico, mediante apresentação de documentos, conforme critérios previstos em regulamento. A largada acontecerá no Parque dos Ventos, localizado na Avenida Otávio Mangabeira, na orla da Boca do Rio, às 6h30.

Ao todo, serão três opções de participação, nas categorias masculina e feminina: corrida de 5 km (a partir de 14 anos); corrida de 10 km (a partir de 16 anos); e caminhada de 3 km (idade livre). Os três primeiros colocados (5 e 10 km) nas categorias público geral, trabalhador da indústria e atletas com deficiências serão premiados com troféus. Todos os participantes que concluírem a prova receberão uma medalha de participação.

Além de incentivar a prática de atividades físicas, o evento tem como objetivo contribuir para a qualidade de vida e mobilizar a sociedade com a arrecadação de alimentos não perecíveis, que serão doados para entidades sociais. Atletas com 60 anos ou mais têm direito a 50% de desconto no valor da inscrição inteira.

“É mais do que um evento esportivo. É uma ação que atua como um instrumento de mobilização social, incentivando a adoção de hábitos mais saudáveis”, acrescentou Luisa Lima.

A atleta Jeane Barreto, de 30 anos, natural de Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo Baiano, é apoiada pelo programa Bolsa Atleta, do SESI, e será um dos destaques da corrida. Em 2025, ela integrou a coletiva oficial da 100ª edição da Corrida Internacional de São Silvestre, realizada em São Paulo, sendo uma das oito atletas escolhidas pela organização do evento para representar a elite da prova.

Ao CORREIO, ela destacou que tem altas expectativas para a participação no evento e revelou detalhes da preparação. “Estou focada no treinamento. O meu objetivo vai ser competir nos 10 quilômetros. Então, precisa de muito foco nos treinos, porque é uma prova de resistência. Venho trabalhando em fortalecimento, fazendo pilates, fora o treinamento de rodagem, durante a semana. Rodo, praticamente, 70 quilômetros por semana, para chegar com resistência e completar a prova dos 10 quilômetros”, explicou.

O técnico de planejamento de manutenção e obras Jorge Fagundes, colaborador do SESI, vai participar da corrida pela segunda vez. Depois de enfrentar uma série de problemas de saúde, ele encontrou na prática esportiva uma oportunidade de mudança de vida. “Eu comecei sem imaginar o quanto isso iria transformar minha vida. A corrida de rua não é só sobre desempenho, é sobre saúde, superação e qualidade de vida. Cada passo conta, e os resultados vêm com o tempo. O mais importante é dar o primeiro passo e não desistir”, aconselhou.

SERVIÇO

2ª CORRIDA NACIONAL DO SESI

Quando: 1º de maio de 2026, às 6h30

Onde: Parque dos Ventos, localizado na Avenida Otávio Mangabeira, na Boca do Rio

Entrega dos kits: Casa Esportiva - Shopping da Bahia, nos dias 29 e 30 de abril, das 9h, às 20h

Valor: comunidade (R$ 75 + 2 kg de alimentos) - trabalhador da Indústria (R$ 55 + 2kg de alimentos)

Isenção: para pessoas com deficiência, mediante documentação comprobatória, patrocinadores e parceiros SESI