EDUCAÇÃO

SENAI Bahia abre 230 vagas em pós-técnicos com 100 bolsas; veja como se inscrever

Inscrições vão até 3 de maio; cursos duram 10 meses e incluem áreas como inteligência artificial, robótica e energia solar



G Estúdio Correio

Gabriela Araújo

Publicado em 31 de março de 2026 às 05:00

Cursos pós-técnicos SENAI Bahia Crédito: Divulgação/SENAI

O SENAI Bahia está com inscrições abertas para 230 vagas em cursos pós-técnicos no estado. Do total, 100 são destinadas a bolsas de estudo. As oportunidades contemplam 11 cursos que equivalem a uma especialização e são voltadas para candidatos com formação técnica ou graduação, seja bacharelado ou tecnológico.

As inscrições seguem até o dia 3 de maio, e as aulas têm início previsto para 4 de maio. No caso das bolsas, elas são exclusivas para alunos diplomados em cursos técnicos ou de graduação da própria instituição, desde que atendam aos critérios estabelecidos em edital disponível no site do SENAI Bahia.

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Com duração de 10 meses, a formação pós-técnica tem como objetivo atender à demanda crescente da indústria por profissionais especializados, especialmente diante das transformações da indústria 4.0, da busca por sustentabilidade nos processos produtivos e do avanço de tecnologias e energias renováveis.

As aulas podem ocorrer nos formatos remoto, presencial ou híbrido, a depender do curso escolhido. Entre as opções disponíveis estão áreas como Biotecnologia Vegetal, Cibersegurança, Desenvolvimento de Aplicações para Inteligência Artificial, Robótica Industrial, Sistemas Fotovoltaicos e Tecnologia e Inovação em Cosmético, entre outras.

De acordo com o SENAI Bahia, a oferta foi definida com base em estudos de mercado que consideram o volume de contratações e as demandas da indústria. As oportunidades nessas áreas apresentam salários que variam de R$ 3,5 mil a mais de R$ 20 mil mensais.

Especialização em cursos técnicos amplia oportunidades

A experiência de quem já passou pelo pós-técnico reforça o impacto da formação na trajetória profissional. É o caso de Sidnei Oliveira Xavier, de 33 anos, que cursou Planejamento de Manutenção Industrial e, atualmente, atua como líder técnico em uma empresa do setor de pneus na Bahia.

“Eu já atuava há cerca de 10 anos na área de manutenção, como técnico de manutenção. Havia passado por grandes empresas, mas sempre na função de técnico. [...] Eu já tinha essa vontade, já buscava sair dessa posição de executante para uma posição mais estratégica. Eu cursei a especialização em planejamento com o uso de manutenção e despertou um olhar mais analítico para as coisas, um olhar mais global para o universo que é a manutenção”, afirmou.

Segundo ele, a formação também contribuiu para o desenvolvimento de competências essenciais para funções estratégicas. “Você passa a ter um olhar mais analítico, porque você tem contato com softwares de manutenção, passa a ter um olhar mais aguçado para a questão de segurança do trabalho, para a aquisição de materiais, ferramentas, toda a parte de planejamento que a posição pede. Então, você acaba adquirindo conhecimento em diversas vertentes”, acrescentou.

Para profissionais que já possuem formação técnica e desejam avançar na carreira, Sidnei destaca o investimento como decisivo. “Após o curso, acabei tendo a oportunidade de me tornar um especialista e, depois, de me tornar um gestor. Sem dúvida alguma, é um baita investimento. Além da questão técnica, do conhecimento que você adquire, você acaba tendo um networking muito bacana também, o que favorece no decorrer da carreira”, disse.

Daniele Souza, coordenadora dos cursos de Inteligência Artificial e Cibersegurança do pós-técnico do SENAI Bahia, explicou que a formação se diferencia por ser voltada ao aprofundamento técnico alinhado às demandas atuais da indústria.

“O pós-técnico é uma formação de especialização técnica de nível médio, destinada a profissionais que já concluíram um curso técnico ou graduação em áreas correlatas. Trata-se de uma formação voltada ao aprofundamento de competências específicas e alinhadas às demandas atuais da indústria”, destacou.

Ela ressalta ainda que áreas como Inteligência Artificial e Cibersegurança refletem diretamente as mudanças da indústria 4.0. “A Inteligência Artificial tem ampliado as possibilidades de automação, análise de dados e desenvolvimento de soluções inteligentes em diferentes setores produtivos. Já a Cibersegurança tornou-se fundamental diante do crescimento do uso de sistemas digitais e da necessidade de proteção de informações estratégicas. A formação nessas áreas prepara profissionais para atuar em um cenário cada vez mais digital, conectado e orientado por dados”, pontuou.

Ainda de acordo com Daniele, a especialização também impacta diretamente a empregabilidade e a valorização profissional. “Ao desenvolver competências específicas nessas áreas, o profissional aumenta sua competitividade, amplia suas possibilidades de atuação em projetos tecnológicos e pode alcançar melhores perspectivas de progressão na carreira e valorização profissional”, concluiu.

Serviço

Cursos pós-técnicos SENAI Bahia

Inscrições: até 3 de maio

Vagas: 230 (sendo 100 bolsas para alunos diplomados nos cursos técnicos ou ex-alunos de graduação do SENAI Bahia)

Duração: 10 meses

Início das aulas: 4 de maio

Formato: presencial, remoto ou híbrido (a depender do curso)

Onde se inscrever: site oficial do SENAI Bahia