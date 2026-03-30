EDUCAÇÃO

Ford oferece vagas gratuitas para formação profissional em Salvador; veja como se inscrever

Não é preciso ter conhecimento prévio na área e os alunos ainda recebem ajuda de custo para alimentação e transporte

Antônio Meira Jr.

Publicado em 30 de março de 2026 às 11:00

As aulas são realizadas no Senai Cimatec da Orlando Gomes ou no Pelourinho Crédito: Divulgação

Em meio à busca crescente por qualificação profissional e por uma porta de entrada no mercado de tecnologia, a Ford abriu 80 vagas na Bahia para o Ford Enter, programa gratuito de formação voltado as pessoas em situação de vulnerabilidade social. As inscrições seguem até 13 de abril, e as aulas começam em maio. A proposta é capacitar jovens e adultos para atuar como programadores de software, mesmo sem experiência prévia na área.

Podem participar candidatos com 16 anos ou mais, ensino médio em curso ou completo, renda familiar de até quatro salários mínimos e residência na Região Metropolitana de Salvador. Além do curso, os alunos terão ajuda de custo para alimentação e transporte, suporte pedagógico e assistência social, numa tentativa de reduzir barreiras que muitas vezes impedem a permanência de estudantes em programas de capacitação.

Ford Enter 1 de 3

As aulas serão realizadas no Senai* Cimatec* da Avenida Orlando Gomes e no Senai Cimatec Digital e Criativo, no Pelourinho. O curso é voltado para formação em Front-End, área ligada ao desenvolvimento de interfaces e à experiência do usuário em plataformas digitais. Serão três turmas, duas pela manhã e uma no turno da tarde. Ao fim da formação, os participantes receberão certificado emitido pelo Senai e apoio na busca por oportunidades de trabalho.

A iniciativa foi lançada em 2022 e, de acordo com a Ford, já formou cerca de mil alunos no Brasil. Nesta edição, além das vagas na Bahia, há outras 40 oportunidades em São Paulo, totalizando 120 vagas. O programa também inclui aulas de habilidades comportamentais, sessões de mentoria e palestras. Os participantes ainda poderão disputar 100 vagas em um curso de inglês online da ONG Soul Bilíngue. Os dois estudantes com melhor pontuação em um processo de gamificação ganharão bolsa de intercâmbio no exterior.

O Ford Enter foi criado pela Ford e pela Ford Philanthropy, frente filantrópica da montadora, em parceria com Global Giving, Senai-BA, Senai-SP e Rede Cidadã. A ideia, segundo a empresa, é aproximar pessoas em situação de vulnerabilidade de um setor que ainda enfrenta falta de profissionais qualificados.

Pedro Alan ex-aluno do programa em visita às instalações da Ford no Senai Cimatec de Camaçari Crédito: Divulgação

DEPOIMENTO DE EX-ALUNO

Um dos exemplos citados pela montadora é o de Pedro Alan de Santana Alves, ex-aluno do programa em Salvador e atualmente estagiário de tecnologia na Fapex. “O Ford é um bom curso profissionalizante, onde é possível aprender de modo rápido como funciona o Front-End e programar em suas linguagens mais conhecidas. Além de reforçar os fundamentos, com matemática e lógica de programação, também aprendemos sobre alguns métodos de produção, sempre com o auxílio dos monitores que se fizeram bastante presentes”, explicou Alan.

As inscrições devem ser feitas no site da Ford: www.ford.com.br/sobre-a-ford/ford-enter

* Senai: Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial.