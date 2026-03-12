ECONOMIA

Norte e Nordeste impulsionam liderança da Tokio Marine no Consegnne

Com ano recorde nas duas regiões, companhia será destaque no Consegnne, que reúne mais de 3 mil profissionais em Salvador



12 de março de 2026

A Tokio Marine será a seguradora oficial do 6º Congresso dos Corretores de Seguros do Norte e do Nordeste (Consegnne), realizado nos dias 13 e 14 de março, no Centro de Convenções de Salvador. Pela primeira vez, o evento reunirá profissionais das duas regiões em um único encontro e tem expectativa de público superior a 3 mil pessoas, entre corretores, seguradoras, especialistas, representantes de entidades e autoridades.

Uma das principais patrocinadoras do congresso, a companhia vai contar com estande de 81 m² e sala de negócios exclusiva para relacionamento com parceiros. No espaço, também serão promovidas palestras sobre produtos diversos, como Auto, Vida, Empresarial e Massificados, além de temas relacionados a sinistros, tecnologia e assistência.

“Enquanto especialistas em atendimento ao corretor, é muito importante para a Tokio Marine ser a seguradora oficial da primeira edição do Consegnne que reúne profissionais do Norte e do Nordeste em trocas muito ricas e essenciais para o impulsionamento do setor nas regiões”, afirmou Cefas Rodrigues, diretor comercial Norte da Tokio Marine.

Para Ronaldo Dalcin, diretor comercial Nordeste da companhia, o congresso representa uma oportunidade estratégica de fortalecimento do relacionamento com corretores e assessorias.

“Prova o quanto o corretor está ávido por adquirir conhecimento e fortalecer relacionamentos, algo que já ficou evidente em diversos congressos dos quais a Tokio Marine participou pelo Brasil. Nessas ocasiões, tivemos a oportunidade de demonstrar aos corretores iniciativas que se traduzem em mais vendas. Muitas dessas oportunidades surgem a partir de demandas que, frequentemente, começam a ser discutidas durante os próprios congressos”, pontuou.

Crescimento regional

A participação da companhia no Consegnne ocorre após um ano de resultados expressivos da Tokio Marine nas duas regiões. No Nordeste, a empresa registrou crescimento recorde em 2025. “Nós tivemos um ano histórico. Atingimos a marca de R$ 640 milhões de produção, o que traz uma ordem de crescimento de 11%. É importante ressaltar que, desses R$ 640 milhões, 43% do total dessa produção é movida pelo estado da Bahia”, explicou Ronaldo.

Ao CORREIO, ele ainda afirmou que, entre os principais fatores que contribuíram para essa performance, está a inauguração de uma sucursal da empresa na cidade de Vitória da Conquista, na região sudoeste da Bahia.

No Norte do Brasil, a seguradora também ampliou resultados e presença física. “Crescemos 7%, alcançando uma produção de R$ 386 milhões, também um recorde para nós. Esse resultado reflete o trabalho consistente que temos desenvolvido junto aos mais de 1.500 corretores ativos na região Norte, verdadeiros protagonistas do nosso crescimento”, informou Cefas Rodrigues.

Segundo o executivo, a Região Norte tem papel estratégico na atuação da empresa, pois combina três fatores que ele considera fundamentais: o potencial de crescimento econômico, o amplo espaço para expandir a cultura de proteção e a forte demanda por soluções.

Em 2026, a expectativa é de um crescimento superior a dois dígitos, com foco nas carteiras de Vida e PJ, fortalecendo ainda mais a atuação dos Especialistas em PJ, Garantia, Transportes e Vida. “Queremos incentivar os corretores a diversificarem sua produção neste ano e, como uma seguradora multiprodutos com mais de 90 produtos e 120 serviços, estamos totalmente à disposição para apoiá-los nessa jornada”, acrescentou Cefas.

Presença no Carnaval de Salvador

A Tokio Marine também reforçou sua presença regional por meio de iniciativas locais. Em Salvador, realizou investimento inédito no Carnaval, com o patrocínio ao bloco Fissura, que desfilou no Circuito Dodô (Barra-Ondina), nos dias 14 e 15 de fevereiro, além de ações de visibilidade e iniciativas focadas no relacionamento com parceiros de negócios da região.

Para esse ano, a companhia prevê continuidade da estratégia de capacitação de parceiros de negócio, ampliação de portfólio e inovação.

“Estamos constantemente renovando nosso portfólio e ampliando a oferta de soluções. Recentemente, lançamos o seguro de M&A, voltado a Fusões e Aquisições, uma proposta inovadora no mercado. Também lançamos o Auto Resolve, que oferece diversos serviços ao cliente sem a necessidade da contratação de um seguro completo tradicional, ampliando as possibilidades de atuação junto aos parceiros. Seguiremos mapeando o mercado com atenção para levar ao corretor mais facilidades, novos produtos e serviços, sem jamais perder nossa essência”, concluiu Ronaldo Dalcin.