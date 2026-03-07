Acesse sua conta
Konecta reforça protagonismo feminino e amplia geração de empregos em Salvador

Empresa investe em expansão na capital baiana com expectativa de 700 novas vagas de emprego mensais

  • Foto do(a) author(a) Estúdio Correio

  • Estúdio Correio

Publicado em 7 de março de 2026 às 05:00

Cintia Cruz, Carolina Freire, Suelen Simões, Luana Ribeiro e Luana Ribeiro, colaboradora da Konecta Salvador
Cintia Cruz, Carolina Freire, Suelen Simões, Luana Ribeiro e Luana Ribeiro, colaboradora da Konecta Salvador Crédito: Arisson Marinho

No Brasil, 68% da força de trabalho da Konecta é formada por mulheres. Na semana em que se celebra o Dia Internacional da Mulher, a empresa reafirma seu compromisso com a equidade e mostra como suas ações têm impacto direto em Salvador, onde investe na expansão da operação e na criação de novas oportunidades.

Por trás dos números, estão histórias de recomeço e crescimento. Aos 44 anos, depois de quase um ano desempregada, Cintia Cruz encontrou na Konecta mais do que uma recolocação profissional: encontrou espaço para evoluir e se afirmar. Cinco meses depois de ingressar na empresa, ela assumiu a supervisão de atendimento. ‘’Vejo na prática o comprometimento da empresa na inclusão etária e na capacitação da mão de obra e desenvolvimento interno dos funcionários”, afirmou.

Presença feminina é essencial

A diretora comercial e de marketing, Vivian Monge, reforça que a presença feminina é essencial em todos os níveis da operação. Ela própria iniciou como operadora de atendimento aos 18 na empresa, e hoje lidera áreas estratégicas. ‘’A empregabilidade feminina não é apenas uma meta do RH, mas sim o coração de toda atuação da Konecta’’. Além disso, ela destacou como a organização torna-se um acelerador na mobilidade social. ‘’Somos a principal porta de entrada de mulheres no mercado de trabalho, e buscamos diariamente priorizar o potencial e vontade de aprender de cada colaboradora’’, pontuou.

Vivian ainda enfatizou os programas de desenvolvimento específicos da instituição voltados para preparar e impulsionar mulheres em cargos de liderança. ‘’Estruturamos alguns projetos que enfrentam as principais barreiras desse crescimento, como o de mentoria, onde a Konecta une executivas e gerentes a colaboradoras, bem como a academia de gestão CX, focado em transformar essas mulheres em futuras gestoras e supervisoras’’, afirmou.

Carreira e maternidade solo conciliadas

O impacto da expansão também é sentido por quem concilia carreira e maternidade solo. Luana Ribeiro, 33 anos, mãe de dois filhos, destaca a flexibilidade como diferencial. “Trabalhar na Konecta me permite conciliar a rotina de cuidados com os meus filhos, um de 4 anos e o outro de 12, e o desenvolvimento da minha carreira”. Além disso, ressaltou a importância de atuar em um espaço liderado por tantas mulheres, onde pode ser inspiração. ‘’Como mãe, também enfrento desafios fora daqui, mas é possível conciliar e crescer, se eu consegui, você também consegue”, finalizou.

Além das histórias individuais, Salvador receberá 700 novas vagas de emprego mensais como parte do plano de expansão da empresa. A meta é dobrar a operação na capital baiana nos próximos meses, passando de 2.500 para 5 mil colaboradores. As contratações são imediatas após o processo seletivo, e a expectativa é que o crescimento gere impacto direto na economia local.

Para Cintia, Luana e tantas outras mulheres da cidade, o efeito é concreto: é a chance de retomar a carreira, conquistar autonomia e conciliar a vida pessoal com oportunidades reais de crescimento. “Quando a gente tem oportunidade, consegue mostrar do que é capaz”, resume Cintia e é justamente esse tipo de oportunidade que a Konecta quer ampliar em Salvador.

As vagas estão disponíveis no portal oficial de recrutamento da empresa: konecta.pandape.infojobs.com.br. A contratação é imediata - após conclusão do processo de seleção.

Sobre a Konecta

A Konecta é uma provedora global líder e inovadora de serviços de gestão de clientes, processos de negócios e terceirização digital, com 120.000 funcionários apaixonados trabalhando em 30 idiomas em 4 continentes e 26 países. Focada nas necessidades e oportunidades exclusivas de cada setor, a Konecta oferece uma gama completa de soluções de gestão de clientes de ponta a ponta – incluindo aquisição, retenção, atendimento ao cliente, suporte técnico e cobrança – todas baseadas em um modelo de negócios sustentável.

Esses serviços são construídos sobre um portfólio de expertise de classe mundial que abrange experiência do cliente e gestão de processos, soluções digitais e tecnologias de ponta. Com sede em Madri, a Konecta gera receitas globais de € 2 bilhões com mais de 500 clientes, incluindo alguns dos maiores nomes em telecomunicações, energia, bancos, mobilidade, varejo e comércio eletrônico

