Carnaval de Salvador terá CHEETOS® inflável gigante no mar e ações de experiência de marca para foliões; veja novidades

Marca terá ativações na Baía de Todos os Santos e em camarote no Barra-Ondina, com distribuição de produtos, espaços para fotos e guia bem-humorado para ajudar o folião a evitar perrengues



G Estúdio Correio

Gabriela Araújo

Publicado em 13 de fevereiro de 2026 às 08:35

Campanha vai dialogar com situações comuns da festa Crédito: Divulgação/CHEETOS®

Durante o Carnaval de Salvador 2026, CHEETOS® irá realizar uma série de ativações voltadas ao público da festa. A iniciativa faz parte da campanha “Dedos Foliões de CHEETOS®”, que amplia o conceito apresentado em 2025 e busca associar a marca à experiência do folião.



Entre as ações previstas na capital baiana, estão a instalação de um Cheester Cheetah inflável na Baía de Todos-os-Santos ao longo de todo o período carnavalesco e a presença no Camarote Brahma, no Circuito Dodô (Barra-Ondina). No local, haverá distribuição de glitter para as pessoas usarem como maquiagem, espaço instagramável para tirar fotos do look, além de disponibilização de CHEETOS®️ em todas as áreas do Camarote - inclusive com área gourmet envelopada pela marca e um paredão de samplings de CHEETOS®️.

A campanha também vai dialogar com situações comuns da folia, como a fantasia que não chega inteira ao fim do circuito, o amigo que se perde no bloco ou outros imprevistos típicos da maratona carnavalesca. Para entrar nessa conversa com o público, CHEETOS® preparou um guia bem-humorado para ajudar a lidar com esses perrengues e inspirar o folião a se divertir sem estresse.

"O Carnaval é o momento em que a essência de diversão de CHEETOS® se potencializa. Em 2026, a marca CHEETOS® retoma o conceito vencedor dos ‘Dedos de Cheetos’, agora elevando ao patamar de ‘Dedos Foliões de CHEETOS®’, garantindo muita diversão e zero perrengue para os nossos foliões. Salvador, em especial, é uma praça estratégica onde o público vive intensamente a cultura do Carnaval, e por isso voltamos à cidade este ano, patrocinando um dos camarotes mais conceituados do circuito Barra Ondina e trazendo experiências de marca, como o Chester Cheetah inflável na Baía de todos os Santos, reforçando nossa presença nesse momento de grande representatividade cultural pro país”, destacou Sâmia Chehab, diretora de marketing da Pepsico Brasil.

Dicas para uma folia sem perrengue

Para aproveitar o Carnaval com menos imprevistos, algumas decisões podem fazer toda a diferença ao longo da festa. Confira algumas delas:

- Beba água antes, durante e depois do bloco.

- Dê preferência a garrafinhas lacradas ou pontos oficiais de hidratação.

- Use protetor solar e reaplique ao longo do dia.

- Roupas leves, claras e confortáveis fazem diferença real.

- Faça pausas na sombra sempre que possível.

- Coma bem antes de sair para aguentar toda curtição de Carnaval.

- Lembre de fazer pausas durante o bloco para comer algo.

- Leve só o essencial: documento, dinheiro trocado/cartão com limite ajustado e o celular.

- Use pochete doleira ou bolsa transversal sempre na frente do corpo.

- Ative senha, biometria e rastreamento no celular antes de sair.

- Combine um ponto de encontro com amigos caso alguém se perca.

- Evite ruas muito vazias ou isoladas, principalmente na volta.

- Tenha sempre CHEETOS® do seu lado.