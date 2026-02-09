MORAR

Área histórica do Costa Azul ganha novo empreendimento; conheça o projeto que ocupará o antigo Clube BANEB

MOOD Club, novo empreendimento da Moura Dubeux, terá três torres, apartamentos de 2 e 3 quartos e área de lazer completa

Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 09:22

O novo residencial será construído em um terreno de quase 10 mil m² Crédito: Divulgação

A MOOD oficializou o lançamento do seu mais novo empreendimento em Salvador: o MOOD Club, terceiro empreendimento da linha MOOD na capital, que já conta com os projetos MOOD Costa Azul e MOOD Colina, ambos considerados sucessos de vendas.

Localizado na Rua Arthur de Azevedo Machado, no Costa Azul, o MOOD Club ocupará o terreno onde funcionava o antigo Clube BANEB, em uma área estratégica próxima à Avenida Magalhães Neto. O novo residencial será construído em um terreno de quase 10 mil m², com três torres e apartamentos de 2 e 3 quartos com suíte, variando entre 53,30 m² e 65,59 m², todos com vaga de garagem.

De acordo com Fernando Amorim, diretor regional da Moura Dubeux e MOOD, o projeto alia localização privilegiada e custo-benefício. “Queremos resgatar o espírito de encontro, liberdade e bem-estar que sempre fez parte desse endereço. Conseguimos esse grande terreno em uma área estratégica, perto de serviços, shoppings e escolas, o que garante mobilidade para diferentes pontos da cidade. O projeto oferece ampla área comum com baixo custo de condomínio e é uma opção certa para o investidor que busca valorização e rentabilidade com locação”, destaca.

O bairro Costa Azul é um dos bairros mais valorizados de Salvador. Além da excelente infraestrutura, oferece mobilidade e qualidade de vida para quem busca morar ou investir. Como resultado, imóveis na região têm grande procura tanto para uso próprio quanto para aluguel, garantindo valorização e liquidez. Investir no MOOD CLUB é apostar em um endereço com tradição e futuro promissor.

Assinado pelo arquiteto Carlos Campelo, com paisagismo de Takeda Design, o MOOD Club propõe um conceito de convivência e lazer. “Queríamos mais do que um condomínio de edifícios, mas um espaço que funcionasse como ponto de encontro, com esporte, festas e brincadeiras”, afirma Campelo.

O empreendimento contará com guarita, praças e áreas de convívio, piscina com raia de 20 metros, piscina infantil, área gourmet, playground, salão de festas com terraço, pet place, academia e lavanderia, entre outras comodidades.

O MOOD Club traz soluções sustentáveis que reduzem custos e beneficiam o meio ambiente: Iluminação em LED nas áreas comuns; Bicicletário; Reaproveitamento de água; Coleta seletiva e Paisagismo planejado com espécies nativas.

Com cerca de 50% de vendas ocorridas já em dezembro, o MOOD Club consolida o sucesso de vendas da linha MOOD e a afinidade com o público da capital baiana. Para maior comodidade, a empresa oferece ainda o atendimento no estande de vendas localizado no terreno do empreendimento, no Costa Azul, onde poderá conhecer a maquete e um pouco mais do novo lançamento.