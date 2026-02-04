VERÃO SALVADOR

Academia grátis em Salvador: veja onde treinar e como se inscrever

Projeto da prefeitura oferece musculação e aulas coletivas gratuitas em 14 pontos da capital



G Estúdio Correio

Gabriela Araújo

Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 05:00

Projeto Academia Salvador é executado pela Prefeitura de Salvador, por meio da Secretaria de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (Sempre) Crédito: Gabriela Araújo/CORREIO

Não é novidade que, no verão, a busca pela prática de atividades físicas só cresce. É uma verdadeira maratona em busca de uma rotina mais saudável. Tem até aqueles quem embarcam nesse desafio para conseguir aguentar o pique do Carnaval. Para facilitar o acesso gratuito à prática de exercícios físicos, a Prefeitura de Salvador, por meio da Secretaria de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (Sempre), criou um projeto que oferta academias ao ar livre sem custos para a população.

Ao todo, são 14 espaços espalhados por vários bairros da capital baiana, com aparelhos de musculação e aulas coletivas, como zumba, boxe, yoga e dança. Todas as atividades são orientadas por profissionais qualificados.

“Nossa ideia é que, até o final de 2026, tenhamos mais cinco novas academias. Devemos chegar a 19 ainda nesse ano. O nosso planejamento é, até o final de 2028, ter 30 academias espalhadas pela cidade”, detalhou o secretário Júnior Magalhães.

Para participar, os interessados devem ter a partir de 15 anos e fazer o agendamento por meio do aplicativo MUDE, disponível gratuitamente na App Store e Play Store. As aulas têm duração de 50 minutos, e cada aluno pode agendar até duas por dia, desde que sejam de modalidades diferentes. Menores de 18 anos devem se inscrever de forma presencial em uma das unidades da Academia Salvador, acompanhados por um responsável, e ambos devem apresentar documento de identificação com foto.

Pessoas com mais de 60 anos devem apresentar atestado específico para a prática de exercícios de musculação. O acesso ao espaço é permitido mediante apresentação de documento com foto. No momento do cadastro, é necessário informar nome, CPF, número de celular, data de nascimento e indicar um contato de emergência. Depois disso, o usuário também precisa preencher um questionário sobre saúde e prática de exercícios. As informações serão utilizadas para elaboração de uma ficha de saúde do aluno.

“Nós começamos a fazer a implementação da orientação nutricional, com uma nutricionista esportiva. Ela tem feito um trabalho de orientação e reeducação nutricional com os nossos alunos”, afirmou Arilson Silva, coordenador dos equipamentos.

A aposentada Luzenira Tavares, de 67 anos, frequenta a academia instalada no bairro do Imbuí. Ao CORREIO, ela destacou o acolhimento oferecido no espaço. “Tem sido a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Pra mim, é uma terapia. É aqui que eu relaxo, me sinto em casa, me sinto em família. Aqui, eu diminuí quilos e passei a me alimentar melhor. Me sinto amada, querida, é como uma família aqui”, revelou.

Quem também compartilha o mesmo sentimento é a engenheira de produção Fabiane Morais, 43. “É uma experiência e tanto. Tanto os professores quanto os alunos são bastante acolhedores. Eu comecei com alongamento, porque estava super sedentária. Já estou no boxe e amando”, contou.

Confira o horário de funcionamento das academias

Unidade Amaralina

Endereço: Orla de Amaralina, s/nº, ao lado do Largo das Baiana.

Segunda a Sexta-feira: 5h às 9h / 17h às 21h

Sábado: 6h às 8h

Domingo: Fechado

Unidade Barros Reis

Endereço: Bairro Reis (Canteiro Central).

Segunda a Sexta-feira: 5h às 9h / 17h às 21h

Sábado: 6h às 8h

Domingo: Fechado

Unidade Boca do Rio

Endereço: Av. Otávio Mangabeira, s/n°, Boca do Rio.

Segunda a Sexta-feira: 5h às 9h / 17h às 21h

Sábado: 6h às 8h

Domingo: Fechado

Unidade Bonfim

Endereço: Avenida Beira Mar, Bomfim.

Segunda a Sexta-feira: 5h às 9h / 17h às 21h

Sábado: 6h às 8h

Domingo: 6h às 9h

Unidade Cajazeiras

Endereço: Campo da Pronaica, Cajazeiras X.

Segunda a Sexta-feira: 5h às 9h / 17h às 21h

Sábado: 6h às 8h

Domingo: Fechado

Unidade Calabar

Endereço: Avenida Centenário, s/n° – Chame-Chame. (Em frente ao posto de gasolina).

Segunda a Sexta-feira: 5h às 9h / 17h às 21h

Sábado: 6h às 8h

Domingo: Fechado

Unidade Dique do Tororó

Endereço: Av. Vasco da Gama, s/n°, Tororó.

Segunda a Sexta-feira: 5h às 9h / 17h às 21h

Sábado: 6h às 8h

Domingo: 6h às 7h

Unidade Imbuí

Endereço: Av. Jorge Amado, s/n°, na Praça do Imbuí.

Segunda a Sexta-feira: 5h às 9h / 17h às 21h

Sábado: 6h às 8h

Domingo: 6h às 7h

Unidade Itapuã

Endereço: Rua Aristides Milton – Itapuã.

Segunda a Sexta-feira: 5h às 9h / 16h às 20h

Sábado: 6h às 8h

Domingo: Fechado

Unidade Largo do Tanque

Endereço: Largo do Tanque (Canteiro Central)

Segunda a Sexta-feira: 5h às 9h / 17h às 21h

Sábado: 6h às 8h

Domingo: Fechado

Unidade Mané Dendê

Endereço: Via Tronco, s/n° – Ilha Amarela

Segunda a Sexta-feira: 5h às 9h / 17h às 21h

Sábado: 6h às 8h

Domingo: Fechado

Unidade Narandiba

Endereço: Rotatória de Narandiba – Av. Edgar Santos s/nº – Narandiba

Segunda a Sexta-feira: 5h às 9h / 17h às 21h

Sábado: 6h às 8h

Domingo: Fechado

Unidade São Caetano

Endereço: Rua Barbarino Gonçalves Magalhães, s/nº – São Caetano

Segunda a Sexta-feira: 5h às 9h / 17h às 21h

Sábado: 6h às 8h

Domingo: Fechado

Unidade São Tomé de Paripe

Endereço: Rua Beijamin de Souza (Final de Linha)

Segunda a Sexta-feira: 5h às 9h / 17h às 21h

Sábado: 6h às 8h

Domingo: Fechado