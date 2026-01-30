VERÃO SALVADOR

Restaurante 24h, samba e esportes: por que a nova orla de Pituaçu virou o novo point do verão em Salvador

Requalificado, espaço reúne shows gratuitos, gastronomia baiana, ciclovia, quadras esportivas e opções de lazer para todas as idades



G Estúdio Correio

Gabriela Araújo

Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 05:00

Nova orla de Pituaçu é um dos points do verão soteropolitano Crédito: Reprodução/Instagram/Samba Social Clube

Quando o verão chega, e você está em Salvador, é comum ficar meio perdido com a quantidade de coisas que a cidade tem para oferecer. No entanto, nos últimos meses, um local tem aparecido na lista de favoritos de quem já é da terra e de quem veio conhecer, principalmente pela variedade de opções de entretenimento: a orla de Pituaçu.

O espaço, que abrange as praias do Corsário, Pituaçu e Patamares, passou por uma requalificação e foi transformado em um complexo de lazer, cultura e gastronomia. Entregue em dezembro de 2025, pela Prefeitura de Salvador, são 3,5 quilômetros de área requalificada, com quadras para a prática de esportes, ciclovia, dezenas de quiosques, parques infantis, academias públicas, áreas instagramáveis e parque pet. A Orla Brasil é a empresa responsável pela concessão do Parque Urbano da Orla Pituaçu.

Nova orla de Pituaçu 1 de 11

“É um ambiente bastante democrático. A gente tem diversos tipos de quiosques, com culinárias diferentes, para públicos ou momentos diferentes. Ao mesmo tempo, a gente tem muito espaço de lazer, muito esporte. Temos oito quadras de beach tennis gratuitas para a comunidade, cinco quadras de tênis, três campos de futebol, duas quadras poliesportivas. É um convite para a população explorar gratuitamente, com opções para todos os gostos”, afirmou Eduardo Sampaio, diretor da Orla Brasil em Salvador.

Um dos grandes atrativos do lugar é o Palco Nelson Rufino, que homenageia o sambista baiano. Localizada na altura do Circo Picolino, a instalação conta com shows diários e gratuitos durante a estação mais quente do ano, das 16h às 20h. Às sextas, sábados e domingos, a programação começa mais cedo, às 12h.

Outro espaço que também garante o agito da região é o Samba Social Clube. Aberto 24 horas, todos os dias da semana, é o local ideal para quem não abre mão de uma boa roda de samba. No cardápio, estão opções para almoço, como feijoada, além de caldos, drinks e petiscos. Aos finais de semana, das 8h às 11h, também é uma opção para quem procura café da manhã.

“Salvador é uma cidade que convida a ser vivida ao ar livre, e a nova orla de Pituaçu amplia exatamente essa experiência. Estamos entregando um espaço pensado para as pessoas, para o encontro, para o esporte, para a cultura e para a convivência, onde o soteropolitano possa se reconhecer, ocupar e viver a própria cidade. É mais um lugar para criar memórias, fortalecer vínculos e aproveitar Salvador em sua essência, todos os dias, de forma democrática, gratuita e com qualidade”, destacou a vice-prefeita e secretária municipal de Cultura e Turismo, Ana Paula Matos.

O restaurante Ó Paí, Ó, do ator Érico Brás, também está na nova orla. É a segunda unidade do empreendimento na capital baiana. A outra está localizada no Pelourinho. Ambas têm a proposta de valorizar a culinária da Bahia, com pratos como moqueca, frutos do mar e pastéis de camarão.

Além desses, o público também terá à disposição opções de quiosques como o Botequim Beach, Chopp Brahma, Mr. Coco Creperia, Sunna Fresh Food, Capelinha e muito mais. “Achei que ficou ótimo, principalmente a ciclovia, porque nós praticamos muito o ciclismo. A inauguração desses quiosques ficou legal, maravilhoso, eu gostei”, disse o técnico de áudio Diogo Pimenta, que costuma frequentar o espaço com a esposa e os dois filhos.