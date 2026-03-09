MERCADO

Correio reforça liderança com audiência digital auditada pelo IVC

Portal passa a ter métricas de pageviews certificadas por auditoria e estreia entre os principais sites de notícias do país

Marília Gabriela Cruz

Publicado em 9 de março de 2026 às 17:41

A adesão ao IVC representa uma mudança importante na forma como a audiência digital do portal é apresentada ao mercado Crédito: arquivo/Correio

Em meio à crescente disputa por audiência no ambiente digital, o Jornal Correio deu um passo estratégico ao passar a ter seus dados de audiência auditados pelo IVC Digital (Instituto Verificador de Comunicação). A iniciativa reforça a transparência dos números apresentados ao mercado e posiciona o portal entre os principais veículos de notícias do país.

Na semana de 22 a 28 de fevereiro, quando começou a ser auditado, o Correio24horas.com.br já apareceu com destaque no ranking nacional, figurando entre os seis portais mais acessados do Brasil e líder na Bahia.

Dados reais e livres de distorções

A adesão ao sistema de auditoria do IVC representa uma mudança importante na forma como a audiência digital do portal é apresentada ao mercado. A partir de agora, além de medidos, os números passam por verificação independente, garantindo que os dados divulgados são reais e livres de distorções provocadas por tráfego artificial.

O Correio deu mais um passo importante nas aferições dos dados digitais do jornal. Já tínhamos o IVC do jornal impresso e do Page Flip e agora aderimos ao IVC Pageviews. Isso significa que a nossa audiência digital, além de auferida, é auditada, o que traz credibilidade, transparência e segurança para os anunciantes e leitores Luciana Gomes, gerente Comercial e de Marketing do jornal Correio

Luciana Gomes Crédito: Arquivo/Correio

Segundo Luciana Gomes, um dos principais diferenciais da auditoria é a filtragem de acessos artificiais. “O grande diferencial dessa métrica auditada é que ela elimina todos os robôs ou cliques artificiais, validando e apresentando um número limpo e transparente. Ou seja, um número real, verdadeiro. Ao sermos afiliados, demonstramos dados legítimos ao anunciante e ao mercado publicitário. Eles sabem exatamente que estão investindo sua verba de forma segura, com um portal líder em pageviews.”

De acordo com o presidente-executivo do Instituto Verificador de Comunicação (IVC), Pedro Silva, existem duas frentes importantes de auditoria. "A primeira é a de audiência ou de tráfego de um website ou portal de notícia. Nesta, verificamos os volumes diários, semanais e mensais com ferramentas de analytics. Esta informação é fundamental na fase de planejamento de campanhas publicitárias para entender qual a capacidade de um website em suprir as necessidades de alcance e frequência", explica. "Na auditoria, buscamos entender os padrões desta audiência e filtrar o tráfego de robôs ou outros métodos fraudulentos", destaca.

"Numa segunda frente, após a contratação de uma campanha em um ou mais websites, nós auditamos o tráfego que esta campanha recebe. Filtramos a existência de robôs e outros tipos de tráfego não-humano. Além disso apresentamos relatórios regulares de acompanhamento para que o cliente entenda a qualidade do tráfego recebido em termos de hora do dia, geo-localização e outras dimensões importantes para qualificar a audiência recebida. Este acompanhamento permite correções de rota e adequada atribuição de resultados a cada website", completa Silva



O que são pageviews

No universo do jornalismo digital, pageviews (visualizações de página) representam o número de vezes que uma página de um site é carregada ou acessada pelos usuários. Cada vez que alguém abre uma página, uma nova visualização é contabilizada.

Em um portal de notícias, por exemplo, um usuário pode acessar a página principal do site, abrir uma reportagem e depois clicar em outra matéria. Mesmo sendo uma única pessoa, esse comportamento gera três pageviews. A métrica é registrada sempre que uma página é carregada completamente no navegador, quando o usuário navega para outra página dentro do site ou até mesmo quando atualiza o conteúdo.

É importante diferenciar pageviews de outras métricas comuns do ambiente digital. Enquanto usuários únicos indicam quantas pessoas diferentes acessaram o site, e sessões representam quantas visitas ocorreram, os pageviews medem o volume total de páginas consumidas. Essa métrica é amplamente utilizada no mercado publicitário digital porque ajuda a dimensionar o alcance do conteúdo e o potencial de exibição de anúncios.

A importância da auditoria

No cenário digital atual, em que métricas podem ser infladas por robôs ou cliques artificiais, a auditoria independente se tornou um elemento central para garantir credibilidade aos dados de audiência. O IVC atua justamente como uma entidade certificadora, validando se os números apresentados por um portal correspondem ao tráfego real de usuários. “A filiação de um veículo de comunicação ao IVC para auditoria de pageviews é um dos principais selos de qualidade e transparência no mercado publicitário brasileiro. Em um ambiente digital onde métricas podem ser facilmente infladas, o instituto valida se os números apresentados são reais”, explica Luciana.

De acordo com a executiva, os dados auditados têm impacto direto nas decisões de investimento do mercado. “Os dados auditados são fundamentais para que o mercado publicitário direcione sua verba de forma segura e otimizada. A oferta de publicidade digital é enorme, então o decisor nesse ambiente de competição são esses dados transparentes. Dessa forma, a tomada de decisão sobre onde investir se torna mais confiável e segura para quem aprova", explica. Pedro Silva destaca que o aumento de transparência na fase de planejamento e no acompanhamento de campanha entrega maior confiança ao anunciante. "Esta confiança permite maior investimento, pois reduz o risco deste investimento", diz.

O relatório de campanha do IVC é fundamental no acerto de contas final entre anunciante, agência e veículo. Sabemos que, por diversos motivos, nem sempre o que foi contratado é entregue. Aceitar esta realidade logo no início e se preparar para resolução de diferenças elimina conflitos e já possibilita uma resolução harmônica de diferenças, pois pode ser previsto contratualmente Pedro Silva, presidente-executivo do Instituto Verificador de Comunicação (IVC)

Pedro Silva Crédito: divulgação

Além da relação com anunciantes privados, a certificação também tem impacto em publicações legais e institucionais. “Esse movimento também é relevante para publicidades legais, incluindo balanços patrimoniais e licitações feitas por órgãos públicos, onde a transparência dos dados fornecidos pelos veículos deve ser exigida. O dado auditado do IVC Pageviews traz segurança para quem publica”, acrescenta Luciana.

Um portal conectado ao mercado e ao leitor

A auditoria do IVC reforça um posicionamento que o Correio vem consolidando nos últimos anos: unir alcance digital, inovação editorial e projetos relevantes para a sociedade baiana. “O Correio segue fazendo a diferença na Bahia seja pelo nível do seu jornalismo, pelas inovações editoriais e por projetos relevantes para o desenvolvimento do estado, como o ESG Fórum Bahia, o Agenda Bahia e o Afro Fashion Day, o maior evento social, de empreendedorismo e moda negra do estado”, destaca Luciana.