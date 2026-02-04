FOLIA

VEJA VÍDEO: Alceu Valença e BaianaSystem se unem para campanha de segurança na rede elétrica da Neoenergia no Carnaval

A Neoenergia valoriza a vida dos seus clientes e investe, com criatividade, na educação para a segurança com a rede elétrica

Estúdio Correio

Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 05:10

Música composta por Alceu Valença e BaianaSystem vai agitar circuitos de trios elétricos e blocos na Bahia e em Pernambuco Crédito: Divulgação

A Neoenergia valoriza a vida dos seus clientes e investe, com criatividade, na educação para a segurança com a rede elétrica. Por isso, no Carnaval 2026, promoverá uma parceria inédita entre Alceu Valença e a banda BaianaSystem. Os artistas estrelam a nova campanha “Seja inimigo do fim”, que será ativada principalmente em Salvador (BA) e Recife (PE), duas das maiores festas carnavalescas do país, que juntas reúnem mais de 7 milhões de foliões todos os anos.

A iniciativa utiliza a música como principal ferramenta de comunicação para alertar o público sobre práticas de risco envolvendo a rede elétrica durante o Carnaval. A canção “Inimigos do fim”, composta especialmente para a campanha, embala a mensagem educativa que será difundida nos trios elétricos, além de ações em rádio, mídia impressa e plataformas digitais.

Confira o clipe:

Nossa estratégia é conscientizar o público por meio da música, fortalecendo a mensagem de que a segurança de todos é um valor primordial para a Neoenergia. Promover pela primeira vez o encontro entre Alceu Valença e BaianaSystem mostra a força cultural brasileira para alcançarmos milhares de pessoas, educando o folião e toda a sociedade para adotar comportamento seguro com a rede elétrica Lorenzo Perales, Diretor de Marketing da Neoenergia

"Inimigos do fim" foi criada para alertar os foliões sobre riscos como subir em postes, fazer ligações clandestinas, se aproximar de fios soltos e arremessar serpentinas em direção à rede elétrica. “O Carnaval é uma força vital que celebra a alegria e a criatividade do povo brasileiro. Juntamos o ritmo eletrizante do frevo com a potência da guitarra baiana para falar de atitudes simples que servem para o dia a dia e que também se tornam relevantes durante a festa”, conta Alceu Valença que este ano comemora seus 80 anos em uma turnê pelo país.



Para Russo Passapusso, líder da BaianaSystem, “o encontro inédito é uma grande oportunidade de mostrar que é possível misturar ritmos afro-brasileiros, eletrônicos e elementos regionais para transmitir uma mensagem educativa em benefício do consumo seguro de energia”. A banda venceu o Grammy Latino em 2025.

A música "Inimigos do fim" vai animar o Bloco Bicho Maluco Beleza de Alceu Valença, em Recife (PE); e Fissura, na voz de BaianaSystem em Salvador (BA). A campanha também inclui publicidade em rádio, mídia digital e impressa. Um videoclipe será exibido ainda nas plataformas da Neoenergia YouTube, Instagram e TikTok

No Instagram, a ação será ampliada com um concurso cultural que vai distribuir brindes e convites para camarotes e blocos nas duas cidades. Para participar, é necessário seguir o perfil @neoenergia_oficial e marcar o maior número de pessoas por postagem que será “inimiga do fim” no Carnaval. Vence quem fizer a maior quantidade de comentários marcando perfis válidos.

A escolha da música como eixo central da campanha se baseia em resultados recentes. Em 2025, a ação “Energia é Folia”, estrelada por Carlinhos Brown, alcançou milhões de pessoas em todo o país, gerou ampla repercussão espontânea na imprensa e foi reconhecida com o Prêmio Aberje 2025 como melhor campanha nacional na categoria Cliente/Consumidor.

Criada em parceria com a agência Propeg, a campanha “Seja inimigo do fim” marca o segundo ano consecutivo em que a Neoenergia aposta na música como instrumento de conscientização durante o Carnaval. A ação orienta a população sobre os riscos de subir em postes, realizar ligações clandestinas e arremessar serpentinas — de papel ou metalizadas — em direção à rede elétrica.