VEJA VÍDEO: Alceu Valença e BaianaSystem se unem para campanha de segurança na rede elétrica da Neoenergia no Carnaval

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Estúdio Correio
Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 05:10
A Neoenergia valoriza a vida dos seus clientes e investe, com criatividade, na educação para a segurança com a rede elétrica. Por isso, no Carnaval 2026, promoverá uma parceria inédita entre Alceu Valença e a banda BaianaSystem. Os artistas estrelam a nova campanha “Seja inimigo do fim”, que será ativada principalmente em Salvador (BA) e Recife (PE), duas das maiores festas carnavalescas do país, que juntas reúnem mais de 7 milhões de foliões todos os anos.
A iniciativa utiliza a música como principal ferramenta de comunicação para alertar o público sobre práticas de risco envolvendo a rede elétrica durante o Carnaval. A canção “Inimigos do fim”, composta especialmente para a campanha, embala a mensagem educativa que será difundida nos trios elétricos, além de ações em rádio, mídia impressa e plataformas digitais.
Confira o clipe:
Lorenzo Perales,Diretor de Marketing da Neoenergia
"Inimigos do fim" foi criada para alertar os foliões sobre riscos como subir em postes, fazer ligações clandestinas, se aproximar de fios soltos e arremessar serpentinas em direção à rede elétrica. “O Carnaval é uma força vital que celebra a alegria e a criatividade do povo brasileiro. Juntamos o ritmo eletrizante do frevo com a potência da guitarra baiana para falar de atitudes simples que servem para o dia a dia e que também se tornam relevantes durante a festa”, conta Alceu Valença que este ano comemora seus 80 anos em uma turnê pelo país.
Para Russo Passapusso, líder da BaianaSystem, “o encontro inédito é uma grande oportunidade de mostrar que é possível misturar ritmos afro-brasileiros, eletrônicos e elementos regionais para transmitir uma mensagem educativa em benefício do consumo seguro de energia”. A banda venceu o Grammy Latino em 2025.
A música "Inimigos do fim" vai animar o Bloco Bicho Maluco Beleza de Alceu Valença, em Recife (PE); e Fissura, na voz de BaianaSystem em Salvador (BA). A campanha também inclui publicidade em rádio, mídia digital e impressa. Um videoclipe será exibido ainda nas plataformas da Neoenergia YouTube, Instagram e TikTok
No Instagram, a ação será ampliada com um concurso cultural que vai distribuir brindes e convites para camarotes e blocos nas duas cidades. Para participar, é necessário seguir o perfil @neoenergia_oficial e marcar o maior número de pessoas por postagem que será “inimiga do fim” no Carnaval. Vence quem fizer a maior quantidade de comentários marcando perfis válidos.
A escolha da música como eixo central da campanha se baseia em resultados recentes. Em 2025, a ação “Energia é Folia”, estrelada por Carlinhos Brown, alcançou milhões de pessoas em todo o país, gerou ampla repercussão espontânea na imprensa e foi reconhecida com o Prêmio Aberje 2025 como melhor campanha nacional na categoria Cliente/Consumidor.
Criada em parceria com a agência Propeg, a campanha “Seja inimigo do fim” marca o segundo ano consecutivo em que a Neoenergia aposta na música como instrumento de conscientização durante o Carnaval. A ação orienta a população sobre os riscos de subir em postes, realizar ligações clandestinas e arremessar serpentinas — de papel ou metalizadas — em direção à rede elétrica.
Este conteúdo não representa a opinião do jornal Correio e é de responsabilidade do autor.