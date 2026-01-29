Acesse sua conta
Empresa baiana se consolida como fornecedora de mobiliário no mercado de eventos; conheça

Suporte Eventos investe em soluções completas para diferentes propostas estéticas e orçamentos

  Estúdio Correio
  • Estúdio Correio

  • Gabriela Araújo

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 05:10

Suporte Eventos investe em acervo com peças que vão do clássico ao contemporâneo, do rústico ao minimalista
Suporte Eventos investe em acervo com peças que vão do clássico ao contemporâneo e do rústico ao minimalista Crédito: Divulgação

A Suporte Eventos é uma empresa baiana especializada em locação de mobiliário, com atuação há 18 anos no mercado. Atendendo eventos corporativos e sociais de pequeno, médio e grande porte, a empresa estruturou sua operação com foco em acervo diversificado, processos padronizados e logística própria, características que sustentam sua posição como fornecedora estratégica para celebrações de alto padrão na Bahia.

Todo o processo de evolução do acervo da companhia ocorreu de forma gradual e alinhado às transformações do setor de eventos. Inicialmente composto por peças funcionais, o portfólio passou a incorporar mobiliário com valor estético ainda maior, além de conforto, acabamento e versatilidade, à medida que os projetos se tornaram mais sofisticados.

Júlia Cintra, sócia da Suporte Eventos por Divulgação
Trabalhamos com linhas que vão do clássico ao contemporâneo, do rústico ao minimalista, do corporativo ao social de alto padrão

Júlia Cintra,

sócia da Suporte Eventos.

Essa diversidade permite que a Suporte Eventos atenda diferentes perfis de eventos, incluindo grandes congressos, ativações de marca, casamentos, festas de 15 anos e cerimônias de luxo.

“O decorador encontra, em um único fornecedor, soluções completas para diferentes propostas estéticas e orçamentos, o que facilita o planejamento, reduz riscos e garante coerência visual nos projetos”, detalhou Júlia.

Estrutura operacional e atuação no mercado baiano

A operação da Suporte Eventos é sustentada por processos definidos que envolvem todas as etapas do serviço, da venda à armazenagem do mobiliário. A empresa conta com logística própria, frota de caminhões e equipes treinadas, o que possibilita atender mais de 40 entregas simultâneas em períodos de alta demanda, mantendo pontualidade, controle de qualidade e capacidade de resposta a imprevistos.

Ao longo de quase duas décadas, a empresa atuou como fornecedora em grandes casamentos, eventos corporativos de marcas nacionais, congressos, formaturas e eventos institucionais de grande porte, alguns deles realizados em hotéis de redes internacionais e espaços premium da Bahia.

Um dos projetos de maior complexidade foi a inauguração do espaço de eventos da vinícola UVVA, na cidade de Mucugê, na região da Chapada Diamantina, que envolveu a montagem de uma estrutura completa em meio a um vinhedo, com equipe dedicada por quatro dias.

“Temos ainda parcerias consolidadas com grupos como Fasano, Costa do Sauípe Resorts, Tivoli e os principais hotéis da Bahia, onde atuamos tanto em eventos sociais quanto em eventos institucionais dos próprios grupos. Além disso, estamos presentes nos principais festivais e festas do estado, como camarotes no Carnaval de Salvador, Festival de Verão e Festival da Virada, que comprova nossa ampla atuação em eventos de diferentes portes, estilos e níveis de complexidade”, acrescentou Júlia.

Para ela, a Suporte Eventos se posiciona como parte estratégica da cadeia produtiva do setor de eventos baianos. “Nosso papel é garantir que decoradores, cerimonialistas e produtores possam viabilizar projetos ambiciosos com segurança, estética e eficiência operacional”, afirmou.

O Estúdio Correio produz conteúdo sob medida para marcas, em diferentes plataformas.

