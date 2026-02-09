VERÃO SALVADOR

Sem clima para folia? Conheça quatro espaços culturais para explorar Salvador no verão

Casa das Histórias, Galeria Mercado, Cidade da Música e Mundo Encantado da Criança oferecem experiências imersivas para conhecer identidade e memória da capital baiana



Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 05:00

Galeria Mercado fica no subsolo do Mercado Modelo e é um mergulho na história e na arte soteropolitana Crédito: Ana Paula Lacerda/CORREIO

Verão em Salvador é sinônimo de sol, banho de mar e Carnaval, mas também pode proporcionar experiências que vão muito além das praias e da folia momesca. Para quem quer aproveitar a estação mais quente do ano explorando a cidade por outros caminhos, a capital baiana oferece uma programação cultural diversa, acessível e espalhada por diferentes bairros.

Pensando nisso, o jornal Correio preparou quatro dicas de lugares imperdíveis para quem quer mergulhar na história e na cultura da cidade. Confira:

Casa das Histórias de Salvador

A Casa das Histórias de Salvador é o espaço ideal para quem quer conhecer a história, cultura e identidade da capital baiana. Localizada no bairro do Comércio, ela funciona como um Centro de Interpretação do Patrimônio que convida o visitante a viver uma experiência imersiva, sensorial e interativa, revelando as múltiplas camadas que formam Salvador. O percurso propõe novas leituras sobre a cidade e estimula conexões pessoais com narrativas que vão além do que costuma aparecer em exposições tradicionais.

Casa das Histórias de Salvador

Endereço: Rua da Bélgica, 2, Comércio, Salvador-BA, CEP 40010-030

Horário de funcionamento: de terça a sábado, das 10h às 18h (entrada até 17h). Domingos e feriados, das 10h às 17h (entrada até 16h).

Ingressos: Sympla - R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia para residentes em Salvador, estudantes e idosos). Às quartas-feiras, a entrada é gratuita.

Galeria Mercado

Localizada no subsolo do Mercado Modelo, o espaço conta a história do edifício, tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), em uma galeria de arte com peças de artistas soteropolitanos, como Rubem Valentim, Mario Cravo Jr. e Vinícius S.A. O local oferece experiências únicas, como a exposição permanente “Lágrimas”, convidando o público a mergulhar em diferentes expressões artísticas enquanto amplia o olhar sobre a identidade cultural da cidade.

Galeria Mercado

Endereço: Subsolo do Mercado Modelo, Praça Maria Felipa (antiga Visconde de Cayru), s/n, Comércio, Salvador-BA, CEP 40015-170

Funcionamento: de terça a sábado, das 10h às 17h. Domingos e feriados, das 10h às 13h30.

Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia). Às quartas-feiras, a entrada é gratuita.

Cidade da Música da Bahia

Para os amantes da musicalidade soteropolitana, a Cidade da Música da Bahia é o destino ideal. Localizado no Casarão dos Azulejos Azuis, do bairro do Comércio, o espaço celebra a música como elemento central da identidade baiana, reunindo exposições interativas, experiências sensoriais e conteúdos audiovisuais que percorrem ritmos, movimentos e personagens que marcaram a história musical da cidade.

Cidade da Música da Bahia

Endereço: Praça Maria Felipa, 19, Comércio, Salvador-BA, 40015-170

Funcionamento: de terça-feira a domingo, das 10h às 18h (entrada até 17h)

Ingresso: Bilheteria - R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia para residentes em Salvador, estudantes e idosos). Às quartas-feiras, a entrada é gratuita.

Mundo Encantado da Criança

O Mundo Encantado da Criança é um espaço de lazer e educação infantil que fica dentro do Centro de Interpretação da Mata Atlântica (CIMA), no bairro do Bonfim. Criado para estimular a imaginação, a arte e o brincar em contato com a natureza, é mais do que um local recreativo, o ambiente combina experiências lúdicas e educativas que incentivam a consciência ambiental, a convivência e a formação cidadã desde cedo. Integrando cultura, sustentabilidade e aprendizado, o espaço amplia a oferta cultural da cidade e se propõe a ser um novo ponto de interesse para o turismo e o desenvolvimento infantil.

Mundo Encantado da Criança

Endereço: Rua Baden Powell, 8, Bonfim, Salvador-BA, CEP 40415-095

Horário de funcionamento: de terça a sábado, das 9h às 17h. Aos domingos, das 10h às 13h.

Ingressos: gratuitos (sem necessidade de agendamento)