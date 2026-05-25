Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Gasolina pode ficar até R$ 0,44 mais barata após medida do governo

Subsídio deve custar R$ 1,2 bilhão por mês aos cofres públicos

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 25 de maio de 2026 às 09:06

Gasolina chega a R$ 7,79 em Salvador; veja os postos mais baratos
Gasolina chega a R$ 7,79 em Salvador; veja os postos mais baratos Crédito: Shutterstock

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve analisar nesta segunda-feira (25) um decreto que prevê subsídio de R$ 0,44 por litro da gasolina para tentar conter os impactos da alta do petróleo no mercado internacional. A proposta foi formulada pela equipe econômica do governo federal e terá custo estimado em R$ 1,2 bilhão por mês.

Segundo o governo, o valor será compensado pelo aumento da arrecadação do setor petrolífero provocado pela alta do barril no mercado externo.

Postos com gasolina barata em Salvador

Auto Posto Centenário – R$ 6,59 (promoção)? Av. Centenário, 328 – Chame-Chame por Shutterstock
Posto Zeus – R$ 6,73 (promoção)? Av. General Graça Lessa, 1226 – Acupe de Brotas por Divulgação/Bruno Ricardo
Copmetro – R$ 7,13? Rua Arthur D’Almeida Couto, 6 – Vila Laura por Reprodução
Copmetro – R$ 7,13? Rua Antônio da Silva Coelho, 19 – Armação por Agência Senado
Posto Sanave – R$ 7,19? Av. Mário Leal Ferreira, 500 – Daniel Lisboa por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Posto Águas Claras – R$ 7,20? Rua Dr. Jorge Costa Andrade, 264 – Águas Claras por Divulgação
1 de 6
Auto Posto Centenário – R$ 6,59 (promoção)? Av. Centenário, 328 – Chame-Chame por Shutterstock

A medida foi confirmada pelo ministro do Planejamento, Bruno Moretti, durante apresentação do segundo relatório bimestral das contas públicas.

“Chegamos à conclusão de que R$ 0,44 é hoje o valor por litro mais apropriado para a subvenção e deve ser suficiente para amortecer o choque de preços que tivemos na gasolina”, afirmou.

O subsídio faz parte de um programa emergencial de compensação temporária criado após a disparada do preço internacional do petróleo em meio à guerra no Oriente Médio.

Segundo o governo, enquanto aguarda a votação no Congresso de um projeto que autoriza o uso da arrecadação extra do petróleo para financiar a medida, o Executivo decidiu avançar com a compensação temporária para a gasolina produzida no Brasil ou importada.

Na última sexta-feira (22), Lula afirmou que o governo está empenhado em evitar reajustes abusivos nos combustíveis. “Eu brigo todo santo dia para o preço da gasolina abaixar. Posso te garantir que toda semana faço uma reunião. Não tem porque aumentar o preço”, declarou o presidente durante entrevista ao programa Sem Censura, da TV Brasil.

O governo federal também informou que uma força-tarefa nacional intensificou a fiscalização em postos e distribuidoras após o início do conflito no Oriente Médio.

Além da gasolina, o governo já havia criado em março um programa de subsídio para o diesel importado, em parceria com os estados.

O mercado internacional de petróleo segue pressionado pelos efeitos da guerra no Irã, que afeta o transporte de cargas e o fornecimento de combustíveis no Oriente Médio, região que concentra alguns dos maiores produtores do mundo.

Tags:

Gasolina

Mais recentes

Imagem - Sangue no rosto, apartamento arrumado e medicamentos: boletim traz detalhes sobre morte de Gabriel Ganley

Sangue no rosto, apartamento arrumado e medicamentos: boletim traz detalhes sobre morte de Gabriel Ganley
Imagem - Lula inicia radioterapia preventiva após retirada de câncer de pele

Lula inicia radioterapia preventiva após retirada de câncer de pele
Imagem - Menina de 11 anos morre após ser jogada em piscina durante brincadeira

Menina de 11 anos morre após ser jogada em piscina durante brincadeira