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Imposto de Renda: gastos com pets podem ser deduzidos?

Tema gera dúvidas entre contribuintes e exige atenção na hora de declarar

  • Foto do(a) author(a) Gabriela Barbosa
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Gabriela Barbosa

  • Agência Correio

Publicado em 25 de março de 2026 às 07:32

Entenda o que a lei permite antes de preencher sua declaração
Entenda o que a lei permite antes de preencher sua declaração Crédito: Joédson Alves/Agência Brasil

Quem tem pet já deve ter se perguntado se despesas com animais podem ajudar a reduzir o Imposto de Renda. A resposta, no entanto, costuma surpreender muitos contribuintes.

Mesmo com os pets cada vez mais presentes nas famílias, a legislação brasileira ainda não permite incluir esses gastos na declaração. Isso vale independentemente do valor ou da finalidade.

Assim, despesas com veterinário, vacinas ou alimentação seguem fora da lista de deduções, o que gera dúvidas recorrentes durante o período de declaração.

CHECKLIST IMPOSTO DE RENDA

Prazo final para o envio da declaração encerra em 31 de maio de 2026. por Foto: Reprodução
Organize os documentos e evite multas com este guia rápido para a declaração. por Reprodução/Adobe Stock
Imposto de Renda 2025. por Foto: Adobe Stock
Imposto de Renda 2025. por Foto: Adobe Stock
IMPOSTO DE RENDA por Foto: ChatGPT via Copilot
Estes erros na declaração Imposto de Renda já fizeram muita gente perder a restituição. por Foto: Adobe Stock
Declaração do Imposto de Renda exige que contribuintes reúnam uma série de documentos. por Foto: Shutterstock/kenchiro168.
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Prazo final para o envio da declaração encerra em 31 de maio de 2026. por Foto: Reprodução

O que a Receita Federal permite deduzir

Para entender a regra, é preciso olhar para o que a Receita Federal autoriza. Atualmente, apenas despesas previstas em lei podem ser abatidas do imposto devido.

Entre elas, estão gastos com saúde, como consultas, exames e internações. Além disso, despesas com educação formal também entram na lista, respeitando limites estabelecidos.

Outro ponto importante envolve dependentes legais. Nesses casos, alguns custos podem ser considerados, desde que estejam devidamente comprovados com documentos válidos.

Por que os pets ficam de fora

Apesar do vínculo afetivo, os animais de estimação não são reconhecidos como dependentes legais. Por isso, qualquer gasto relacionado a eles não entra no cálculo do imposto.

Mesmo em situações em que o pet exerce papel emocional relevante, a legislação não abre exceções. O enquadramento fiscal segue critérios objetivos e restritos.

Especialistas apontam que mudanças só seriam possíveis com atualização das leis. Ou seja, seria necessário debate e aprovação no Congresso Nacional para alterar esse cenário.

O que você pode declarar sem erro

Para evitar problemas com a Receita, o contribuinte precisa focar nas despesas realmente permitidas. Entre elas, estão consultas médicas e tratamentos odontológicos.

Também podem ser incluídos exames laboratoriais, internações e planos de saúde. Já na educação, entram mensalidades escolares e cursos de ensino superior.

Além disso, contribuições à previdência oficial fazem parte das deduções. Em todos os casos, é essencial guardar recibos e notas fiscais para comprovação, caso haja fiscalização.

No fim, mesmo que os pets sejam parte da família, o sistema tributário ainda não acompanha essa realidade. Por isso, entender as regras atuais pode evitar erros e garantir uma declaração mais tranquila.

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