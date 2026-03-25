OLHA O LEÃO

Imposto de Renda: gastos com pets podem ser deduzidos?

Tema gera dúvidas entre contribuintes e exige atenção na hora de declarar



Gabriela Barbosa

Agência Correio

Publicado em 25 de março de 2026 às 07:32

Entenda o que a lei permite antes de preencher sua declaração Crédito: Joédson Alves/Agência Brasil

Quem tem pet já deve ter se perguntado se despesas com animais podem ajudar a reduzir o Imposto de Renda. A resposta, no entanto, costuma surpreender muitos contribuintes.

Mesmo com os pets cada vez mais presentes nas famílias, a legislação brasileira ainda não permite incluir esses gastos na declaração. Isso vale independentemente do valor ou da finalidade.

Assim, despesas com veterinário, vacinas ou alimentação seguem fora da lista de deduções, o que gera dúvidas recorrentes durante o período de declaração.

CHECKLIST IMPOSTO DE RENDA 1 de 7

O que a Receita Federal permite deduzir

Para entender a regra, é preciso olhar para o que a Receita Federal autoriza. Atualmente, apenas despesas previstas em lei podem ser abatidas do imposto devido.

Entre elas, estão gastos com saúde, como consultas, exames e internações. Além disso, despesas com educação formal também entram na lista, respeitando limites estabelecidos.

Outro ponto importante envolve dependentes legais. Nesses casos, alguns custos podem ser considerados, desde que estejam devidamente comprovados com documentos válidos.

Por que os pets ficam de fora

Apesar do vínculo afetivo, os animais de estimação não são reconhecidos como dependentes legais. Por isso, qualquer gasto relacionado a eles não entra no cálculo do imposto.

Mesmo em situações em que o pet exerce papel emocional relevante, a legislação não abre exceções. O enquadramento fiscal segue critérios objetivos e restritos.

Especialistas apontam que mudanças só seriam possíveis com atualização das leis. Ou seja, seria necessário debate e aprovação no Congresso Nacional para alterar esse cenário.

O que você pode declarar sem erro

Para evitar problemas com a Receita, o contribuinte precisa focar nas despesas realmente permitidas. Entre elas, estão consultas médicas e tratamentos odontológicos.

Também podem ser incluídos exames laboratoriais, internações e planos de saúde. Já na educação, entram mensalidades escolares e cursos de ensino superior.

Além disso, contribuições à previdência oficial fazem parte das deduções. Em todos os casos, é essencial guardar recibos e notas fiscais para comprovação, caso haja fiscalização.