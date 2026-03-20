Planetas de Interestelar existem: a descoberta de mundos cobertos por água e o que isso muda na busca por vida

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Agência Correio
Raphael Miras
Publicado em 20 de março de 2026 às 22:30
A busca por vizinhos espaciais ganhou um novo capítulo nos últimos tempos com a descoberta dos planetas Hycean. O nome, que mistura "hidrogênio" e "oceano", descreve mundos que parecem saídos de um filme de ficção científica: planetas inteiros cobertos por água, sob uma densa camada de atmosfera rica em hidrogênio.
Não só apenas pela beleza desses mundos, mas a esperança de ter uma vida fora da Terra ganha uma grande empolgação por parte da comunidade científica.
Se a vida puder florescer em lugares tão diferentes do nosso planeta, as chances de não estarmos sozinhos no universo aumentam drasticamente.
Planetas
Diferente da nossa "rocha" sólida, os Hycean são maiores que a Terra, mas menores que Netuno. O que os torna fascinantes é a versatilidade:
Na ciência, nem tudo é um caminho linear. Simulações de computador mais modernas revelam um desafio físico: o hidrogênio é um isolante térmico potente.
Em muitos dos planetas que acreditávamos ser "paraísos oceânicos", o calor retido pode ser tão intenso que a água simplesmente não conseguiria permanecer em estado líquido.
Em vez de oceanos profundos, esses mundos poderiam ter superfícies escaldantes e pressões atmosféricas esmagadoras, tornando impossível de se viver.
Isso significa que os Hycean foram um erro? Longe disso. Embora o entusiasmo inicial tenha sido freado pela realidade física, esses mundos continuam sendo peças-chave no mapa da astronomia.
Eles ensinaram aos cientistas que o "porto seguro" para a vida pode ter muitas faces. A busca agora se torna mais refinada: não paramos de procurar, apenas aprendemos a olhar com mais critério para onde o brilho das estrelas encontra o azul dos oceanos distantes.