ASTRONOMIA

Planetas de Interestelar existem: a descoberta de mundos cobertos por água e o que isso muda na busca por vida

Novos estudos indicam que os 'mundos de oceano', antes vistos como berços ideais para a vida, podem ser quentes demais para sustentar organismos



Agência Correio

Raphael Miras

Publicado em 20 de março de 2026 às 22:30

Ilustração de um planeta Hycean. Cientistas agora recalculam se esses gigantes aquáticos conseguem manter água líquida sob atmosferas tão densas Crédito: Wikimedia Commons

A busca por vizinhos espaciais ganhou um novo capítulo nos últimos tempos com a descoberta dos planetas Hycean. O nome, que mistura "hidrogênio" e "oceano", descreve mundos que parecem saídos de um filme de ficção científica: planetas inteiros cobertos por água, sob uma densa camada de atmosfera rica em hidrogênio.

Não só apenas pela beleza desses mundos, mas a esperança de ter uma vida fora da Terra ganha uma grande empolgação por parte da comunidade científica.

Se a vida puder florescer em lugares tão diferentes do nosso planeta, as chances de não estarmos sozinhos no universo aumentam drasticamente.

Planetas 1 de 7

O que torna os Hycean tão especiais?

Diferente da nossa "rocha" sólida, os Hycean são maiores que a Terra, mas menores que Netuno. O que os torna fascinantes é a versatilidade:

Zonas habitáveis maiores: eles não precisam estar na distância "perfeita" do sol, como nós.

Resistência: em tese, seus oceanos poderiam abrigar vida microbiana mesmo em condições que consideraríamos extremas.

Alvos fáceis: por terem atmosferas espessas, são muito mais fáceis de serem "lidos" pelos nossos telescópios do que planetas pequenos e rochosos.

O "balde de água fria" (ou quente demais)

Na ciência, nem tudo é um caminho linear. Simulações de computador mais modernas revelam um desafio físico: o hidrogênio é um isolante térmico potente.

Em muitos dos planetas que acreditávamos ser "paraísos oceânicos", o calor retido pode ser tão intenso que a água simplesmente não conseguiria permanecer em estado líquido.

Em vez de oceanos profundos, esses mundos poderiam ter superfícies escaldantes e pressões atmosféricas esmagadoras, tornando impossível de se viver.

A busca continua, mas com lentes novas

Isso significa que os Hycean foram um erro? Longe disso. Embora o entusiasmo inicial tenha sido freado pela realidade física, esses mundos continuam sendo peças-chave no mapa da astronomia.