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Planetas de Interestelar existem: a descoberta de mundos cobertos por água e o que isso muda na busca por vida

Novos estudos indicam que os 'mundos de oceano', antes vistos como berços ideais para a vida, podem ser quentes demais para sustentar organismos

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio
  • Foto do(a) author(a) Raphael Miras

  • Agência Correio

  • Raphael Miras

Publicado em 20 de março de 2026 às 22:30

Ilustração de um planeta Hycean. Cientistas agora recalculam se esses gigantes aquáticos conseguem manter água líquida sob atmosferas tão densas
Ilustração de um planeta Hycean. Cientistas agora recalculam se esses gigantes aquáticos conseguem manter água líquida sob atmosferas tão densas Crédito: Wikimedia Commons

A busca por vizinhos espaciais ganhou um novo capítulo nos últimos tempos com a descoberta dos planetas Hycean. O nome, que mistura "hidrogênio" e "oceano", descreve mundos que parecem saídos de um filme de ficção científica: planetas inteiros cobertos por água, sob uma densa camada de atmosfera rica em hidrogênio.

Não só apenas pela beleza desses mundos, mas a esperança de ter uma vida fora da Terra ganha uma grande empolgação por parte da comunidade científica.

Se a vida puder florescer em lugares tão diferentes do nosso planeta, as chances de não estarmos sozinhos no universo aumentam drasticamente.

Planetas

Planeta Terra por Shutterstock
Indício de campo magnético em planeta a 12 anos-luz aumenta chance de ambientes habitáveis fora do sistema solar por Imagem gerada por inteligência artificial
Alinhamento planetário por Divulgação
Planeta Terra por Shutterstock
Um planeta hipotético pode se tornar parte do Sistema Solar por Divulgação/Patryk Sofia Lykawka
Ilustração do Observatório Europeu (ES) mostra o exoplaneta Vespa-19b, em cuja atmosfera os astrônomos detectaram óxido de titânio. por Eso M. Kornmesser/AFP
Última imagem de Saturno enviada pela sonda espacial Cassini, da Nasa, que encerrou missão depois de 13 anos na órbita do planeta. por NASA
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Planeta Terra por Shutterstock

O que torna os Hycean tão especiais?

Diferente da nossa "rocha" sólida, os Hycean são maiores que a Terra, mas menores que Netuno. O que os torna fascinantes é a versatilidade:

  • Zonas habitáveis maiores: eles não precisam estar na distância "perfeita" do sol, como nós.

  • Resistência: em tese, seus oceanos poderiam abrigar vida microbiana mesmo em condições que consideraríamos extremas.

  • Alvos fáceis: por terem atmosferas espessas, são muito mais fáceis de serem "lidos" pelos nossos telescópios do que planetas pequenos e rochosos.

O "balde de água fria" (ou quente demais)

Na ciência, nem tudo é um caminho linear. Simulações de computador mais modernas revelam um desafio físico: o hidrogênio é um isolante térmico potente.

Em muitos dos planetas que acreditávamos ser "paraísos oceânicos", o calor retido pode ser tão intenso que a água simplesmente não conseguiria permanecer em estado líquido.

Em vez de oceanos profundos, esses mundos poderiam ter superfícies escaldantes e pressões atmosféricas esmagadoras, tornando impossível de se viver.

A busca continua, mas com lentes novas

Isso significa que os Hycean foram um erro? Longe disso. Embora o entusiasmo inicial tenha sido freado pela realidade física, esses mundos continuam sendo peças-chave no mapa da astronomia.

Eles ensinaram aos cientistas que o "porto seguro" para a vida pode ter muitas faces. A busca agora se torna mais refinada: não paramos de procurar, apenas aprendemos a olhar com mais critério para onde o brilho das estrelas encontra o azul dos oceanos distantes.

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