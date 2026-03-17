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O que fez Dona Beja trocar luxo e poder como cortesã por vida discreta e religiosa no interior de Minas Gerais

Após o período de fama e influência em Araxá, Dona Beja passou as décadas finais em Estrela do Sul, perto da família e da fé católica

  • Foto do(a) author(a) Luiz Dias
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Luiz Dias

  • Agência Correio

Publicado em 17 de março de 2026 às 13:45

Seu destino de aposentadoria, Estrela do Sul (MG), já foi conhecida como uma referência no garimpo de diamantes
Seu destino de aposentadoria, Estrela do Sul (MG), já foi conhecida como uma referência no garimpo de diamantes Crédito: Luiz F. Fritz / Wikimedia Commons

Dona Beja deixou para trás a fase de luxo, influência e festas em Araxá e viveu as décadas finais da vida em Estrela do Sul, no Triângulo Mineiro, em uma rotina mais discreta, ligada à família e à fé católica.

A mudança reposicionou a trajetória de Anna Jacintha de São José, que saiu do centro da vida social do século 19 para ocupar um espaço mais silencioso no interior de Minas, longe da imagem que a consagrou no Brasil Império e que a fez ser protagonista da novela 'Dona Beja'.

Dona Beja (Remake vs original)

Dona Beja: Grazi Massafera assume o papel eternizado por Maitê Proença e dá nova força à mulher que transformou desejo em poder por Divulgação HBOMax / Reprodução TV Manchete
Antônio Sampaio: David Junior revive o personagem marcado por amor frustrado, obsessão e violência na relação com Dona Beja por Divulgação HBOMax/ Reprodução TV Manchete
João Luís: André Luiz Miranda entra no triângulo amoroso e acirra rivalidades ao se envolver com a protagonista já poderosa por Divulgação HBOMax/ Reprodução TV Manchete
Angélica Felizardo Sampaio (Aninha): Bianca Bin vive a confidente fiel e o principal apoio de Dona Beja em meio ao julgamento social por Divulgação HBOMax/ Reprodução TV Manchete
Maria Felizardo: Indira Nascimento assume a personagem responsável pela ruptura definitiva entre Dona Beja e Antônio por Divulgação HBOMax/ Reprodução TV Manchete
Cecília Sampaio (Ceci): Deborah Evelyn herda a vilã moralista que faz de tudo para afastar Dona Beja de seu filho por Divulgação HBOMax/ Reprodução TV Manchete
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Dona Beja: Grazi Massafera assume o papel eternizado por Maitê Proença e dá nova força à mulher que transformou desejo em poder por Divulgação HBOMax / Reprodução TV Manchete

Com isso, a mulher que se tornou símbolo de poder e prestígio em Araxá passou a ser lembrada também por uma fase de devoção religiosa e convivência familiar na antiga Bagagem, atual Estrela do Sul.

A mudança para o interior

Escolhida por Dona Beja para a etapa final da vida, Estrela do Sul nasceu como Bagagem e cresceu com a força do garimpo. Hoje, o município tem 6.897 habitantes, segundo os dados mais recentes do IBGE.

Foi justamente o ciclo dos diamantes que transformou a cidade em polo regional no século 19. O histórico oficial do município aponta que a urbanização ganhou força na metade daquele período, quando a fama das pedras atraiu moradores e aventureiros.

“Em 1853, em razão da descoberta de diamantes grandes no município e familiares da sua filha estarem morando lá, convenceram Dona Beja a se mudar para Bagagem. Ela se associou a um garimpo chamado Califórnia, que desviou o leito do Rio Bagagem e dali saíram muitos diamantes”, explicou o jornalista e escritor Pedro Divino Rosa, em entrevista ao G1.

Da influência à devoção

Em Estrela do Sul, a antiga cortesã viveu de forma bem diferente da juventude em Araxá. A casa às margens do Rio Bagagem virou o centro de uma rotina mais recolhida, com forte aproximação da fé católica e da comunidade local.

Um dos episódios mais marcantes dessa fase foi a construção de uma ponte sobre o rio para que ela acompanhasse a procissão da padroeira. A memória popular sobre esse período aparece na frase de Pedro Divino Rosa: “Ali, às margens do rio, todo mundo ia pedir a bênção para ela”.

Memória viva em Araxá

A trajetória de Dona Beja continua presente em Araxá. Desde 1965, a cidade mantém o Museu Histórico de Araxá, Dona Beja, instalado em um casarão do centro e restaurado em 2020, como um dos espaços que preservam essa memória histórica.

Nos últimos meses, o interesse pela personagem voltou a crescer com o remake de Dona Beja na HBO Max e com a procura por Araxá como cenário ligado à personagem, o que recolocou sua história no centro das conversas sobre memória, turismo e cultura mineira.

Tags:

Novelas Minas Gerais Famosos História Dona Beja

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