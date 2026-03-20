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O que diz a ciência sobre o banho gelado: susto no metabolismo prepara o corpo para a segunda-feira

Quando bem dosada, a exposição ao frio pode melhorar adaptação ao estresse e clareza mental



Agência Correio

Matheus Ribeiro

Publicado em 20 de março de 2026 às 20:30

O frio deliberado virou aposta para acordar melhor, aumentar o alerta e treinar a tolerância ao desconforto Crédito: Wikimedia Commons/Llanwrtyd Wells

Banho gelado ou uma exposição rápida ao frio pode fazer mais pelo corpo do que muita gente imagina. Quando a prática é feita com segurança, ela ativa mecanismos que aumentam o foco, melhoram a resposta ao estresse e ajudam o organismo a se adaptar melhor.

Esse “sustinho” térmico funciona como uma dose controlada de desafio para o corpo. Em vez de sobrecarregar, ele treina o cérebro e o metabolismo, com efeitos que podem aparecer no humor, na energia e na clareza mental ao longo do dia.

A boa notícia é que não é preciso começar com gelo extremo. A chave está em encontrar um frio que faça pensar “isso está muito frio, e eu quero sair, mas consigo ficar aqui com segurança”, sem transformar a prática em choque para o sistema.

Banho 1 de 10

Hormese: por que o frio pode virar aliado

A lógica por trás do banho gelado atende pelo nome de hormese. Na prática, isso significa que um estresse breve e controlado pode estimular adaptações positivas, desde que o corpo tenha tempo e segurança para responder bem ao desafio.

Quando a pessoa entra em contato com a água fria, o organismo reage rápido para preservar a temperatura interna. Esse esforço ativa processos físicos e mentais que, com repetição moderada, tendem a aumentar a tolerância ao desconforto.

Além disso, o frio deliberado funciona como treino de autocontrole. Ao resistir ao impulso imediato de sair da água, o cérebro exerce comando sobre a reação automática de fuga. É justamente aí que surge a sensação de resiliência.

O pico de dopamina e o foco sem rebote

Outro efeito que ajuda a explicar a popularidade da prática está na liberação de substâncias ligadas ao estado de alerta. A exposição ao frio aumenta adrenalina, noradrenalina e também promove uma elevação prolongada de dopamina.

Esse ponto chama atenção porque a dopamina está ligada ao humor, à motivação e ao foco. Mesmo curtos períodos de exposição ao frio podem causar um aumento duradouro da dopamina e sustentar energia e concentração.

Por isso, o método costuma atrair quem busca clareza mental sem depender tanto de estimulantes. Em vez de um pico seguido de queda brusca, a proposta do frio deliberado é oferecer um estado de alerta que permanece por mais tempo.

O método 30 segundos para começar sem exagero

Para iniciantes, a recomendação mais prudente é começar devagar. Banhos frios curtos já podem servir como porta de entrada, desde que a experiência seja desconfortável, mas segura, e não uma tentativa de provar resistência logo no primeiro dia.

O princípio é simples: quanto mais frio o estímulo, menor deve ser o tempo de exposição. Assim, 30 segundos no fim do banho podem ser um começo viável para acostumar o corpo, testar a reação e reduzir a chance de abandono.

Com o passar dos dias, a adaptação tende a crescer. Ainda assim, a regra mais importante continua valendo: segurança em primeiro lugar. Nada de hiperventilar antes da água fria, nem de entrar em ambientes perigosos ou forçar além do limite.

Quanto tempo basta para ter benefícios

O protocolo básico destacado no texto propõe 11 minutos de exposição ao frio por semana, divididos em duas a quatro sessões de um a cinco minutos. Esse volume já aparece como uma base consistente para buscar benefícios físicos e mentais.