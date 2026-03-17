Onde está o erro do café às 8h: esperar 90 minutos para a primeira xícara muda efeito no corpo

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Raphael Miras
Agência Correio
Publicado em 17 de março de 2026 às 08:20
Uma das bebidas mais consumidas no mundo, o café é um dos maiores aliados da rotina matinal de todos os brasileiros. Muitos até não conseguem viver sem aquele cafezinho pela manhã.
Apesar de seus diversos benefícios, o consumo de café logo pela manhã pode trazer riscos à saúde e ao funcionamento do corpo humano. Suas substâncias podem conflitar com hormônios produzidos pelo organismo.
Café inovador já está à venda
Portanto, fatores essenciais como a própria atenção no horário, podem te ajudar a reduzir os problemas e aumentam o ganho de energia que a bebida fornece. Confira a seguir:
Logo cedo, nosso corpo atinge o pico de cortisol. Frequentemente chamado de "hormônio do estresse", mas que, na verdade, funciona como o nosso despertador natural.
Entre as 6h e 8h da manhã, esse hormônio regula a glicose no sangue, garantindo a prontidão física necessária para começar o dia. Ao introduzir a cafeína exatamente nesse momento, você não está apenas "acordando"; você está gerando uma sobrecarga.
Esse choque entre o estímulo natural e o artificial pode resultar em nervosismo, tremores e crises de ansiedade.
Pior ainda: o hábito de "atropelar" o cortisol com café pode tornar seu organismo tolerante. Com o tempo, o corpo "esquece" como despertar sozinho, criando uma dependência química para que você consiga simplesmente funcionar.
Para realmente aproveitar o potencial da cafeína sem prejudicar a saúde, o segredo é esperar. O intervalo ideal para o cafezinho fica entre 9h30 e 11h.
Nesse período, os níveis de cortisol começam a baixar naturalmente. É aí que a cafeína entra como uma aliada estratégica, prolongando o seu estado de alerta sem causar um curto-circuito metabólico.
Somado ao café no horário certo, a luz solar desempenha um papel fundamental.
A exposição ao sol sinaliza ao cérebro que é hora de interromper a produção de melatonina (o hormônio do sono) e adenosina (responsável pelo cansaço).
Além disso, a luz natural estimula a serotonina e a dopamina, garantindo que, além de energia, você tenha o bom humor necessário para encarar a rotina.