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Onde está o erro do café às 8h: esperar 90 minutos para a primeira xícara muda efeito no corpo

Entenda como o pico natural de cortisol interage com a cafeína e descubra por que ajustar o relógio do seu cafezinho pode eliminar a ansiedade e a dependência matinal

  • Foto do(a) author(a) Raphael Miras
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Raphael Miras

  • Agência Correio

Publicado em 17 de março de 2026 às 08:20

Esperar o declínio natural do hormônio do estresse antes da primeira dose de cafeína ajuda a prolongar a energia e evita o efeito de
Esperar o declínio natural do hormônio do estresse antes da primeira dose de cafeína ajuda a prolongar a energia e evita o efeito de "crash" no meio do dia Crédito: Banco de Imagem

Uma das bebidas mais consumidas no mundo, o café é um dos maiores aliados da rotina matinal de todos os brasileiros. Muitos até não conseguem viver sem aquele cafezinho pela manhã.

Apesar de seus diversos benefícios, o consumo de café logo pela manhã pode trazer riscos à saúde e ao funcionamento do corpo humano. Suas substâncias podem conflitar com hormônios produzidos pelo organismo.

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Portanto, fatores essenciais como a própria atenção no horário, podem te ajudar a reduzir os problemas e aumentam o ganho de energia que a bebida fornece. Confira a seguir:

Sobrecarga de energia

Logo cedo, nosso corpo atinge o pico de cortisol. Frequentemente chamado de "hormônio do estresse", mas que, na verdade, funciona como o nosso despertador natural.

Entre as 6h e 8h da manhã, esse hormônio regula a glicose no sangue, garantindo a prontidão física necessária para começar o dia. Ao introduzir a cafeína exatamente nesse momento, você não está apenas "acordando"; você está gerando uma sobrecarga.

Esse choque entre o estímulo natural e o artificial pode resultar em nervosismo, tremores e crises de ansiedade.

Pior ainda: o hábito de "atropelar" o cortisol com café pode tornar seu organismo tolerante. Com o tempo, o corpo "esquece" como despertar sozinho, criando uma dependência química para que você consiga simplesmente funcionar.

A janela de ouro: o horário ideal para o seu café

Para realmente aproveitar o potencial da cafeína sem prejudicar a saúde, o segredo é esperar. O intervalo ideal para o cafezinho fica entre 9h30 e 11h.

Nesse período, os níveis de cortisol começam a baixar naturalmente. É aí que a cafeína entra como uma aliada estratégica, prolongando o seu estado de alerta sem causar um curto-circuito metabólico.

O sol como aliado

Somado ao café no horário certo, a luz solar desempenha um papel fundamental.

A exposição ao sol sinaliza ao cérebro que é hora de interromper a produção de melatonina (o hormônio do sono) e adenosina (responsável pelo cansaço).

Além disso, a luz natural estimula a serotonina e a dopamina, garantindo que, além de energia, você tenha o bom humor necessário para encarar a rotina.

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