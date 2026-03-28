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Kayzer sente lesão após gol, é substituído no 1º tempo e pode virar desfalque no Vitória

Jogador deve passar por avaliação médica após saída precoce do jogo

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 28 de março de 2026 às 18:04

Renato Kayzer, último jogador a marcar pelo Vitória, em 18 de maio
Kayzer sentiu lesão após gol Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Mesmo com a vitória parcial por 3 a 1 sobre o CRB, neste sábado (28), pela Copa do Nordeste, o Vitória deixou o campo do Estádio Rei Pelé, em Alagoas, com uma preocupação importante para os próximos jogos. O centroavante Renato Kayzer, peça-chave do setor ofensivo rubro-negro, sentiu um problema físico logo após marcar o terceiro gol da equipe e precisou ser substituído ainda no primeiro tempo.

O lance aconteceu aos 43 minutos da etapa inicial, quando Kayzer aproveitou contra-ataque rápido, limpou a marcação e finalizou com força para ampliar o placar. Na comemoração, no entanto, o atacante demonstrou desconforto. Sem condições de seguir, ele deu lugar a Osvaldo antes mesmo do intervalo.

Relembre a passagem de Renato Kayzer pelo Vitória

Renato Kayzer por Arisson Marinho/CORREIO
Renato Kayzer  por Vitor Ferreira/ EC Vitória
Renato Kayzer  por Victor Ferreira/EC Vitória
Renato Kayzer  por Divulgação/EC Vitória
Renato Kayzer por Victor Ferreira/EC Vitória
Renato Kayzer  por Victor Ferreira/EC Vitória
Renato Kayzer  por Victor Ferreira/EC Vitória
Renato Kayzer  por Victor Ferreira/EC Vitória
Renato Kayzer  por Arisson Marinho/CORREIO
Renato Kayzer por Victor Ferreira/EC Vitória
Renato Kayzer  por Victor Ferreira/EC Vitória
Renato Kayzer por Victor Ferreira/EC Vitória
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Renato Kayzer por Arisson Marinho/CORREIO

A saída precoce do camisa 9 muda o cenário de um jogo que, até então, era de domínio controlado do Leão após um início avassalador. Autor de um gol e participação direta nas ações ofensivas, Kayzer vinha sendo um dos destaques da equipe comandada por Jair Ventura, que viu o CRB crescer na partida justamente após a queda de intensidade do Vitória.

Agora, a preocupação fica por conta da avaliação médica que será feita após a partida. Sem um diagnóstico oficial até o momento, a possível lesão de Kayzer pode representar um problema para Jair Ventura e um desfalque na sequência de jogos.

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Vitória Kayzer

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