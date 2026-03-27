MAIS PROBLEMAS

Seleção Brasileira sofre novas baixas e Ancelotti convoca zagueiro para amistoso contra Croácia

Raphinha e Wesley são cortados por lesão, e Vitor Reis é chamado pela primeira vez

Pedro Carreiro

Publicado em 27 de março de 2026 às 20:07

Vitor Reis foi convocado por Ancelotti para o amistoso contra a Croácia Crédito: Divulgação/Girona

A Seleção Brasileira ganhou novos problemas para o amistoso contra a Seleção Croata, marcado para terça-feira (31), em Orlando. Após a derrota por 2x1 para a Seleção Francesa, o técnico Carlo Ancelotti perdeu mais dois jogadores por lesão: Raphinha e Wesley, ambos com problemas musculares na coxa direita.

A dupla foi substituída durante a partida contra os franceses e, após exames realizados nesta sexta-feira, teve confirmada a lesão. Os dois foram desconvocados e já deixaram a concentração nos Estados Unidos para iniciar tratamento em seus clubes — Raphinha retorna ao Barcelona, enquanto Wesley segue para a Roma.

Confira os convocados de Ancelotti para os amistosos contra França e Croácia 1 de 24

Em nota oficial, a Confederação Brasileira de Futebol informou: "Os atletas Raphinha e Wesley foram desconvocados nesta sexta-feira (27) pelo técnico Carlo Ancelotti. Ambos sentiram dores na região posterior da coxa direita durante a partida contra a França. Nesta sexta, os atletas realizaram exames de imagem que confirmaram lesões musculares. Os jogadores estão liberados para seguirem o tratamento. Não serão chamados outros atletas para substituí-los".

As ausências aumentam a lista de desfalques de Ancelotti nesta Data Fifa, que já não contava com nomes importantes como Alisson, Éder Militão, Gabriel Magalhães, Bruno Guimarães, Rodrygo e Estêvão, entre outros. Além disso, Marquinhos ainda é dúvida por conta de dores no quadril.

Diante do cenário, o treinador italiano decidiu convocar o jovem zagueiro Vitor Reis, do Girona, para reforçar o sistema defensivo. Esta é a primeira convocação do defensor para a seleção principal.

Aos 20 anos, Vitor Reis foi campeão do Sul-Americano Sub-17 com o Brasil em 2023 e vem ganhando espaço no futebol europeu. Na atual temporada, soma 29 partidas pelo Girona, com um gol e uma assistência. O jogador pertence ao Manchester City, que o contratou em 2025, e está emprestado ao clube espanhol como parte de seu processo de desenvolvimento.