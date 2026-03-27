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Seleção Brasileira sofre novas baixas e Ancelotti convoca zagueiro para amistoso contra Croácia

Raphinha e Wesley são cortados por lesão, e Vitor Reis é chamado pela primeira vez

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 27 de março de 2026 às 20:07

Vitor Reis foi convocado por Ancelotti para o amistoso contra a Croácia
Vitor Reis foi convocado por Ancelotti para o amistoso contra a Croácia Crédito: Divulgação/Girona

A Seleção Brasileira ganhou novos problemas para o amistoso contra a Seleção Croata, marcado para terça-feira (31), em Orlando. Após a derrota por 2x1 para a Seleção Francesa, o técnico Carlo Ancelotti perdeu mais dois jogadores por lesão: Raphinha e Wesley, ambos com problemas musculares na coxa direita.

A dupla foi substituída durante a partida contra os franceses e, após exames realizados nesta sexta-feira, teve confirmada a lesão. Os dois foram desconvocados e já deixaram a concentração nos Estados Unidos para iniciar tratamento em seus clubes — Raphinha retorna ao Barcelona, enquanto Wesley segue para a Roma.

Confira os convocados de Ancelotti para os amistosos contra França e Croácia

Ederson (Fenerbahçe) por RAFAEL RIBEIRO/CBF
Bento (Al-Nassr) por Rafael Ribeiro/CBF
Hugo (Corinthians) por Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Kaiki Bruno (Cruzeiro) por Joilson Marconne/CBF
Danilo (Flamengo) por Conmebol/Divulgação
Vitor Reis (Girona) por Divulgação/Girona
Bremer (Juventus) por Rafael Ribeiro/CBF
Douglas Santos (Zenit) por Reprodução
Roger Ibañez (Al-Ahli) por Al-Ahli/Divulgação
Léo Pereira (Flamengo) por Fábio Barros/ Estadão Conteúdo
Marquinhos (PSG) por Vitor Silva/CBF
Andrey Santos (Chelsea) por Divulgação/Chelsea
Casemiro (Manchester United) por Vitor Silva/CBF
Danilo (Botafogo) por Vitor Silva/Botafogo
Fabinho (Al Itihad) por Lucas Figueiredo/CBF
Gabriel Sara (Galatasaray) por Reprodução/Redes sociais
Endrick (Lyon) por Shutterstock
Gabriel Martinelli (Arsenal) por Staff Images / CBF
Igor Thiago (Brendford) por Divulgação
Luiz Henrique (Zenit) por Rafael Ribeiro/CBF
Matheus Cunha (Manchester United) por Reprodução
Vini Jr (Real Madrid) por Lucas Figueiredo/CBF
Rayan (Bournemouth) por Reprodução/Redes sociais
João Pedro (Chelsea) por Reprodução/Instagram
1 de 24
Ederson (Fenerbahçe) por RAFAEL RIBEIRO/CBF

Em nota oficial, a Confederação Brasileira de Futebol informou: "Os atletas Raphinha e Wesley foram desconvocados nesta sexta-feira (27) pelo técnico Carlo Ancelotti. Ambos sentiram dores na região posterior da coxa direita durante a partida contra a França. Nesta sexta, os atletas realizaram exames de imagem que confirmaram lesões musculares. Os jogadores estão liberados para seguirem o tratamento. Não serão chamados outros atletas para substituí-los".

As ausências aumentam a lista de desfalques de Ancelotti nesta Data Fifa, que já não contava com nomes importantes como Alisson, Éder Militão, Gabriel Magalhães, Bruno Guimarães, Rodrygo e Estêvão, entre outros. Além disso, Marquinhos ainda é dúvida por conta de dores no quadril.

Diante do cenário, o treinador italiano decidiu convocar o jovem zagueiro Vitor Reis, do Girona, para reforçar o sistema defensivo. Esta é a primeira convocação do defensor para a seleção principal.

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Aos 20 anos, Vitor Reis foi campeão do Sul-Americano Sub-17 com o Brasil em 2023 e vem ganhando espaço no futebol europeu. Na atual temporada, soma 29 partidas pelo Girona, com um gol e uma assistência. O jogador pertence ao Manchester City, que o contratou em 2025, e está emprestado ao clube espanhol como parte de seu processo de desenvolvimento.

Ele se apresenta ainda nesta sexta-feira ao grupo em Orlando e já deve participar dos treinos visando o amistoso contra os croatas, em meio a um cenário de muitos desfalques para Ancelotti montar a equipe.

Tags:

Brasil Seleção Brasileira Carlo Ancelotti

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