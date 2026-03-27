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Técnico da Argentina não garante Messi na Copa do Mundo: 'A decisão é dele'

A Argentina entra em campo nesta sexta-feira (27) para enfrentar a Mauritânia, na La Bombonera, às 20h15

  • Foto do(a) author(a) Estadão
  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Estadão

  • Alan Pinheiro

Publicado em 27 de março de 2026 às 17:00

Lionel Messi participou da goleada sobre a Bolívia por 6x0 com três gols e duas assistências
Lionel Messi com a camisa da Argentina Crédito: Reprodução/Asociación del Fútbol Argentino

Às vésperas de mais uma Data Fifa, o técnico Lionel Scaloni falou sobre a situação de Lionel Messi na seleção argentina e evitou garantir a participação do craque na Copa do Mundo de 2026. O tema ganhou força após especulações recentes sobre uma possível ausência do camisa 10 no próximo Mundial.

Durante entrevista coletiva antes do amistoso contra a Mauritânia, o treinador foi direto ao abordar o assunto. "Ele vai jogar os dois amistosos, mas ainda não sabemos por quanto tempo nem se começará entre os titulares. É uma chance de vê-lo em ação e aproveitar sua presença. Sobre a Copa do Mundo, claro que eu gostaria muito que ele estivesse, mas essa decisão cabe a ele. Espero que sim", disse.

Fotos de Messi ao longo dos anos

Lionel Messi  por Shutterstock
Lionel Messi  por Inter Miami/Divulgação
Lionel Messi  por Barcelona/Divulgação
Lionel Messi  por Reprodução/Asociación del Fútbol Argentino
Lionel Messi  por Inter Miami/Divulgação
Lionel Messi  por Reprodução
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Lionel Messi  por Miguel Ruiz/FC Barcelona
Lionel Messi  por AFA/Divulgação
Lionel Messi  por Getty Images/PSG/Divulgação
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Lionel Messi  por Shutterstock

Scaloni também comentou sobre a organização da seleção neste período de amistosos. Segundo o treinador, a Argentina enfrentou dificuldades para estruturar a agenda de jogos e a logística da equipe.

"Precisamos correr atrás de adversários porque não havia nada definido, o que mostra que não houve planejamento. O centro de treinamento nem estava pronto quando chegamos. Mesmo assim, é positivo estarmos aqui. Temos dois amistosos importantes, precisamos respeitar quem está do outro lado e, ao mesmo tempo, dar espaço aos jovens, que buscam uma vaga na Copa", explicou.

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A Argentina entra em campo nesta sexta-feira para enfrentar a Mauritânia, na La Bombonera, às 20h15 (de Brasília). Na sequência, a equipe encara a Zâmbia, também às 20h15, na terça-feira, dia 31.

Os dois compromissos fazem parte da preparação para o Mundial de 2026 e devem servir como oportunidade para testar novos nomes, além de observar o desempenho de jogadores já consolidados no grupo.

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